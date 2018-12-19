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創業家兄弟迎戰2019　3購 x 3箭規模化應戰

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創業家兄弟以三購X三箭迎戰2019（圖／業者提供）

▲創業家兄弟2018年創下營運三大新高峰，2019年掌握新世代商機，將以三購x三箭戰略迎戰價格高度競爭的零售市場。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

創業家兄弟今（12/19）召開法說會暨電商策略趨勢發表會，創業家兄弟董事長郭書齊解析台灣零售市場2018年後段接續到2019年的市場競合態勢，實體零售現疲態，據經濟部統計，10月百貨周年慶期間百貨業營業額僅成長0.1%，量販業10月營業額更下滑1成 ，而電商市場受到土洋補貼戰的縮手，市場回歸商業本質的競爭，下半年度電商產業以月月造節活動拚買氣活絡交易市場，亦同時激發業績彈跳及消費場域加速的轉移。

創業家兄弟總經理廖家欣則透漏2018年核心戰略，生活市集、好吃市集成功運用「AI+大數據」、「點數經濟」、「策略結盟」等三重策略，加上子公司B2B2C的松果購物以「AI+行動」掌握隨經濟，並以家為核心策略成功切入大型家居的差異化市場，帶動集團在高度競爭的零售市場中創下上櫃後的3大新高峰，累計107年前三季合併營收達36.33億元，年成長38.33%；本期稅後淨利為4,524萬元，每股盈餘（EPS） 2元，超越106年全年獲利表現，寫下歷年前3季營收、獲利新高，11月份單月營收達5.21億元，再創成立以來單月營收歷史新高紀錄。

創業家兄弟總經理廖家欣（圖／業者提供）

▲創業家兄弟總經理廖家欣。

創業家兄弟旗下生活市集、好吃市集今年度積極推動AI應用新方案，客製化廣告及個人化精準行銷帶動點擊率、轉換率雙雙成長，並將AI智能數據應用在選品策略上，精選出高性價比的商品，持續打造市場差異化優勢，同時展開橫向多點布局，與各大產業先後進行策略結盟；下半年更攜手街口支付導入全新行動支付體驗有成，合作首月帶動新客營收佔比達22%，不定期加碼回饋活動佔使單日新客訂單佔比最高達39%，為行動金流布局再下一城。

2018年對松果購物來說是關鍵爆發成長的年度，APP下載數突破130萬，店家數達3500家，全站超過15萬件商品，單月交易額在11月份正式超過億元大關。董事長郭家齊表示，今年松果購物在AI及行動上深耕，確實掌握隨經濟的市場消費趨勢，並在市場補貼縮手之際，持續強化「賣方免租金、買方免運費」的商業策略，更看準市場大型居家網購市場的缺口，積極延攬家居品牌進駐，成為2018年崛起的關鍵方針。

創業家兄弟董事長郭書齊（圖／業者提供）

▲創業家兄弟董事長郭書齊。

迎戰2019年，郭書齊指出，品牌年輕化及快速跟進新趨勢，成為與網路原生Z世代接合的核心關鍵，也將是未來零售的決勝點，更進一步看到回歸商業本質後的台灣電商市場，品質及價格將成為消費決策的兩要素，除預估下一波電商生存戰將以營運效率為指標，2019年起也將看到輕資產電商的經營綜效大爆發。

對於新年度展望，生活市集、好吃市集將以「三購」戰略迎戰價格高度競爭的零售市場，包括結合吉祥物意象首度推出自有品牌商品、針對點數回饋計畫持續祭出全新機制刺激回購、深度經營大組數團購推升客單價；松果購物則是射出「三箭」，透過科技運用強化營運績效、社群互動挹注流量忠誠、品線擴充增進回購3大策略目標布局。

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關鍵字：創業家兄弟,好吃市集,生活市集,松果購物

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