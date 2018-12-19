下「魚」啦！　強氣旋風暴讓「魚從天降」村民樂翻

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下雨並不稀奇，但下「魚」就真的很奇怪了！印度南部小村落日前就發生一起超罕見的事件，因為氣旋風暴不僅帶來大量降雨，還有超多隻魚「從天而降」，村民開心撿起地上的魚帶回家享用，還把這段影片po上網，引來許多討論。

據《印度時報》報導，這場「魚雨」（Fish Rain）發生於17日下午，當時因為強烈氣旋佩泰（Phethai）登陸，造成安德拉邦（Andhra Pradesh）的阿馬拉普拉姆（Amalapuram）村落大量降雨，狂風導致除了雨水外，連海裡的活魚也被吹上陸地。在影片中可以看見，地上有超多隻活蹦亂跳的魚兒，天空也時不時就會落魚下來。

據氣象報導解釋，魚雨又稱為「魚雷」，是一種非常罕見的自然現象，通常在強烈的風暴或龍捲風後才會出現，風暴在經過海洋、河川時，會將一些生物或是其他小動物吸走，之後因為風的威力減弱，隨著降雨一起落下。

魚雨在英國、美國以及澳洲比較常見。宏都拉斯自從1998年的一場魚雨後，每年都會慶祝「魚雨節」，當地傳言魚雨到來之前，天上烏雲和大風狂吹，強風暴雨大約持續2到3小時之後，數百條活魚在地面上，人們再把這些地上的新鮮活魚拿回家烹煮享用。

▲影片可以看見超多魚在地上游。（翻攝自Facebook／రాజోలు తాలూకా జనసేన）