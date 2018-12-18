集英社宣布最後一集！《櫻桃小丸子》最終第17集　封面大公開

圖文／鏡週刊

2018年帶走許多人，包括日本的國民漫畫家櫻桃子老師。在櫻桃子老師離開後，《櫻桃小丸子》漫畫單行本正式告一個段落。最新也是最終的第 17 集將在2018年12月25日發行。

《櫻桃小丸子》最新的一集漫畫單行本，是2009年推出的第16集，在那之後雖然電視動畫每有新作，應桃子老師也曾在這期間推出劇場版漫畫和4格漫畫，甚至在2016年開始但創作惡搞版的《櫻桃小方子》，但《櫻桃小丸子》本篇始終停留在第16集。然而在櫻桃子老師於今年8月因乳癌辭世後，集英社今天（18日）宣布，將在今年聖誕節發售《櫻桃小丸子》單行本最終集第17集。

《櫻桃小丸子》第17集的封面已經公開，將收錄連載於漫畫雜誌《Ribon》2010 年 2 月號上，同時也是電視動畫第 109 集「小丸子弄丟存摺篇」，《Ribon》2011 年 4 月號，同時改編為電視動畫第 168 集的「探索金字塔力量的謎底」，櫻桃子出道 30 周年紀念所創作的「小丸子憧憬夏威夷篇」，以及 25 周年的「小丸子去讚岐篇」等 7 篇。

同時《櫻桃小方子》也將在同日發售單行本第 2 集，同樣是該系列的最終集。《東京新聞》上連載的 4 格漫畫《四格櫻桃小丸子》單行本電子版第 1 集也在同日上架。另外還有櫻桃子老師創作的另一部漫畫《可吉可吉》（COJI-COJI）新裝再編版第 1 集，剩下的 2、3 集將在 2019 年 1 月 25 日發行。



更多鏡週刊報導

【漫畫】《櫻桃小丸子》作者創作暗黑版外傳《櫻桃小方子》

【漫畫】《櫻桃小丸子》粉絲漫畫活動 歷代主題曲歌手獻畫紀念已故作者

再見《櫻桃小丸子》 魯夫與小丸子的最後BBQ