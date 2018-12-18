疾管署疾病擬人「腸病毒萌娃」登場　登革熱是「性感暗黑女」

▲疾管署的疾病擬人，腸病毒萌娃。（圖／取自疾病管制署 - 1922防疫達人臉書）



記者林彥臣／綜合報導

政府的社群宣傳現在不再是死板板的政令宣導，現在也開始學習動漫中常用的「擬人化」設定來貼近網路族群。疾管署在最新的「疾病擬人」當中公布了新角色「腸病毒萌娃」，不僅角色設定十分可愛，背景質感更宛如時尚雜誌，引發許多網友的熱烈討論。

腸病毒萌娃是疾病擬人的第四個角色，性別、身高、體重都不明，生日是10月15日天秤座，外觀看起來是天真無邪、溫和有禮的小孩，喜歡跟其他小朋友玩耍，小朋友們都很喜歡腸病毒的娃娃，喜歡，吃手指、小朋友、上學、娃娃；討厭，肥皂、漂白水、大掃除、小兒科醫師。

腸病毒萌娃在自我介紹中指出，「我叫做腸病毒，我很喜歡上學～因為去學校可以跟大家一起玩，大家都喜歡我的娃娃！但是不知道為什麼上禮拜子晴跟我一起玩娃娃之後，隔天就沒來學校了，我很想她…..記者姐接~你要跟我一起玩娃娃嗎？」

▲登革熱是個性感的暗黑系女子。（圖／取自疾病管制署 - 1922防疫達人臉書）



在腸病毒萌娃之前，上一個出現的角色則是「性感暗黑系女子登革熱」，暱稱叫貝拉，身高167公分，生日1月20日摩羯座，表面上話不多其實內心戲很多，喜歡吐槽而且一針見血，因為聲音小所以常常靠近對方耳邊講話，走路無聲無息，喜歡水、豬血糕、麻辣鴨血、盆栽、吐槽別人；討厭，蜘蛛、青蛙、電蚊拍、防蚊液、淺色衣物（尤其長袖長褲）。

▲流感是嘻哈男歌手。（圖／取自疾病管制署 - 1922防疫達人臉書）



疾管局最先推出的兩個人物，則是在6月23日出生的巨蟹座嘻哈男歌手「流感」，以及在7月1日出生，巨蟹座紳士型男「新A流」（新型Ａ行流感），他與「流感」是遠房親戚。

▲新A流是紳士型男，與流感是遠房親戚。（圖／取自疾病管制署 - 1922防疫達人臉書）



網友在疾管署的臉書中回應表示，「趕快出一個非洲豬瘟，趕上時勢」、「有令人毛骨悚然的fu，真的是腸病毒無誤！」、「最可愛看起來也最警悚的一篇也」、「」、「疾管局快出週邊啊！立刻買爆！」、「佩服小編跟文宣組生的出這種疾病擬人，跪求日後也寫其他慢性疾病～」。