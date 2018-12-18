招行：大陸2019年經濟保有韌性　全年增長有望達6.3%

▲金融機構預估，2019年大陸全年經濟增長速度達6.3%。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸招商銀行研究院發布題為《亂雲飛渡仍從容》的年度巨集觀經濟與資本市場研究報告，當中提到，雖然面臨諸多復雜和不利因素，2019年中國經濟增長仍有望保持韌性，預計全年經濟增速達到6.3%，美股波動率可能加大，A股可能走出震蕩回升的行情。

招商銀行首席經濟學家丁安華表示，「在貿易摩擦和主要央行貨幣緊縮的影響下，全球貿易活動和生產活動將不可避免地放緩。」經濟運行壓力加大，土地購置費下滑拖累房地產投資，上游景氣回落制約製造業投資，住房開支負擔加重、棚改政策邊際收緊可能拖累消費，外需放緩、貿易摩擦壓抑出口，多重壓力下，經濟仍有望扼守陣地，基建能托底，減稅可期待，出口有韌性。

基準情形下，2019年中國經濟增速有望達到6.3%；政策方面從容應對、穩中求變，全年可能降準3次，預計基準利率保持不變，金融監管政策可能微調，信用環境改善，財政赤字率或突破3%，更大規模的減稅有望落地。

▲招商銀行認為，2019年全球經濟增長速度將會同步放緩。（圖／CFP）

招商銀行研究院認為，本輪全球經濟復甦已進入第10年，近2年來主要經濟體出現了恢復性的同步增長，但該趨勢在2018年出現分化和逆轉，展望2019年，全球地緣政治風險不斷累積，民粹主義和保護主義陰霾之下全球貿易活動將會放緩，從而制約全球經濟的增長速度，隨著主要經濟體增長見頂，同步放緩的趨勢將在明年下半年愈加明顯。

預計美國經濟增長見頂回落，隨著減稅等財政刺激作用的消退，下半年經濟下行因素將逐步顯現。全球流動性將繼續收縮，美國進入加息周期後段，美聯儲對加息決策將更趨謹慎，逐步轉向「慢加息」與「快縮表」的政策組合，預計美國明年加息兩次。

匯率走勢方面，英國脫歐的不確定性可能加劇金融市場的波動，貨幣的避險情緒上揚，美歐之間經濟增速和貨幣政策的雙重分化將繼續支撐美元走勢，但隨著美歐經濟同步放緩和美聯儲加息進入尾聲，下半年美元指數將出現回落。

2019年中國經濟下行壓力加大，短期增長下行與長期結構性矛盾的雙重壓力疊加，貿易摩擦的不利影響開始逐漸顯現，一方面，基建投資和房地產等傳統增長動能明顯弱於歷史水平，貿易順差持續收窄，另一方面，居民消費升級動力減弱，新產業培育發展相對緩慢，全要素生產率提升效果有限，經濟新動能仍待培育。