小臉這樣畫！注意「這三個地方」　彩妝師傳授打亮小心機～

人人都在追求小臉，從修容到打亮產品，可以說是肉肉臉的救星。不過修容修不好遠看還以為長了落腮鬍呢，彩妝師建議，夏天不妨多利用打亮產品來取代，只要掌握幾個原則，就可以讓臉瞬間縮小，還與夏天陽光互相呼應，整個人時髦起來！

女神光感打亮技巧

彩妝師建議，只要掌握亮的地方亮、暗的地方暗這個大原則，像是眉骨、鼻樑、顴骨、嘴唇、鼻頭和下巴，使用打亮產品加強，只要這幾個地方亮起來，對比之下其他部位就會比較暗，讓光聚焦在臉的中間，這樣就可以有瘦臉效果。

『立體打亮』

將亮澤露搖勻後，取適量於手背上，以指腹沾取輕抹於蘋果笑肌、額頭、下巴、鼻梁高挺處並推勻，為肌膚創造立體光澤質感。

『溫潤提亮』

將亮澤露搖勻後，取適量加入粉底液產品並均勻混合，使用「化妝海綿」或指腹沾取粉底上妝，為肌膚打造自然透亮妝感。

『眼妝&唇彩提亮』

將亮澤露搖勻後，搭配刷具或指腹輕抹眼窩，創造光澤感眼眸；也可輕點唇峰，讓唇型更加立體飽和，實現微翹嘟唇。

laura mercier夏季推出限量『迷情古巴限量夏妝系列Viva Cuba』，針對一上市就造成極大轟動的「微光炫采盤」與「極絲絨染霧唇筆」推出夏妝限量版。更首推第一瓶女神光打亮液－「微光炫采亮澤露」，一滴完美創造猶如豔陽親吻後的耀眼女神光芒，再創最強打亮霸主經典地位。

微光炫采亮澤露Liquid Face Illuminator 15ml／NT$1,300 限量2色。

迷戀光感炫采盤Illuminator Palette 3x6g／NT$2,100。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

延伸閱讀

這是仙女用的吧！立體花瓣、人魚眼淚、櫻花粉色，「高顏值」護唇膏就是他們！

激情過後不掉色，卻感覺不到它的存在！克蘭詩保養系唇彩霸主親親水唇彩再度生火

范冰冰、李聖經速效保養清單公開！睡前敷上厚厚一層，醒來肌膚又水又亮！