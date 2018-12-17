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小臉這樣畫！注意「這三個地方」　彩妝師傳授打亮小心機～

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人人都在追求小臉，從修容到打亮產品，可以說是肉肉臉的救星。不過修容修不好遠看還以為長了落腮鬍呢，彩妝師建議，夏天不妨多利用打亮產品來取代，只要掌握幾個原則，就可以讓臉瞬間縮小，還與夏天陽光互相呼應，整個人時髦起來！

女神光感打亮技巧

▲▼ 學會小臉打亮心機術！彩妝師提點，想要瘦小臉「這三個地方」要特別注意 (圖／bella儂儂提供）

彩妝師建議，只要掌握亮的地方亮、暗的地方暗這個大原則，像是眉骨、鼻樑、顴骨、嘴唇、鼻頭和下巴，使用打亮產品加強，只要這幾個地方亮起來，對比之下其他部位就會比較暗，讓光聚焦在臉的中間，這樣就可以有瘦臉效果。

『立體打亮』

將亮澤露搖勻後，取適量於手背上，以指腹沾取輕抹於蘋果笑肌、額頭、下巴、鼻梁高挺處並推勻，為肌膚創造立體光澤質感。

▲▼ 學會小臉打亮心機術！彩妝師提點，想要瘦小臉「這三個地方」要特別注意 (圖／bella儂儂提供）

『溫潤提亮』

將亮澤露搖勻後，取適量加入粉底液產品並均勻混合，使用「化妝海綿」或指腹沾取粉底上妝，為肌膚打造自然透亮妝感。

▲▼ 學會小臉打亮心機術！彩妝師提點，想要瘦小臉「這三個地方」要特別注意 (圖／bella儂儂提供）

『眼妝&唇彩提亮』

將亮澤露搖勻後，搭配刷具或指腹輕抹眼窩，創造光澤感眼眸；也可輕點唇峰，讓唇型更加立體飽和，實現微翹嘟唇。

▲▼ 學會小臉打亮心機術！彩妝師提點，想要瘦小臉「這三個地方」要特別注意 (圖／bella儂儂提供）

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▲▼ 學會小臉打亮心機術！彩妝師提點，想要瘦小臉「這三個地方」要特別注意 (圖／bella儂儂提供）

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迷戀光感炫采盤Illuminator Palette 3x6g／NT$2,100。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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關鍵字：打亮,妝容,美妝,Bella,儂儂

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