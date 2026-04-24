解鎖「愛的泡泡」要10萬？　嘉義市警局長揭露點數詐騙套路

▲▼ 嘉義市警局局長陳明志親揭遊戲點數詐騙慣用手法 。（圖／翻攝嘉義市警局IG）

記者翁伊森／嘉義報導

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虛擬戀情背後竟是點數黑洞！嘉義市警察局近日在官方Instagram（@chiayicityp...）推出全新反詐系列短片「POV：失蹤人口上集」，透過幽默的「主觀視角」與時下流行的短影音節奏，成功引發網友關注。影片中，嘉義市警局長陳明志更親自現身說法，以一句「這就是詐騙」一棒喝醒沈溺在虛幻愛情中的民眾。

​影片內容描述一名男子焦急地前往派出所報案，聲稱自己的「女友」失蹤，然而對話紀錄卻顯示，對方不斷以各種藉口要求男子購買遊戲點數。該名男子不僅已匯出5萬元點數，對方更食髓知味，聲稱要再加碼5萬點數才能「解鎖愛的泡泡」才能見上一面。

男子在影片中全場崩潰大喊「薪水都變成遊戲點數了」，荒謬卻寫實的情節反應出不少被害人的真實慘狀。

警局​局長陳明志在影片關鍵時刻霸氣破題，直接指點迷津，強調這類要求「購買點數」作為見面禮、保證金的操作，純屬詐騙集團的慣用手法。

嘉義市警局表示，網路交友充滿陷阱，詐騙集團常利用帥哥美女照片誘騙，再以點數難以追蹤的特性進行洗錢與詐財。

​警方呼籲，任何要求透過超商購買遊戲點數、拍照傳送序號才能見面或解鎖任務的對話，百分之百是詐騙。民眾若遇到疑似案件，請務必秉持「冷靜、查證、報警」三原則，撥打165反詐騙專線求助，切勿讓辛苦錢化為虛擬點數，最後只剩下「泡沫」。