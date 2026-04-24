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南消六大無人機訓練登場　導入影像辨識提升搜救效率

▲台南市消防局第六大隊辦理無人機自主訓練，強化科技救災能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊辦理無人機自主訓練，強化科技救災能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六救災救護大隊24日辦理第2季警義消無人機自主訓練，結合影像分析技術，導入顏色辨識功能，透過科技應用強化搜救效率與精準度，展現智慧消防在災害應變中的實戰能力。

▲台南市消防局第六大隊辦理無人機自主訓練，強化科技救災能力。（記者林東良翻攝，下同）

第六大隊表示，本次訓練模擬各類災害情境，讓無人機在複雜環境中執行搜尋任務，並透過影像即時回傳與系統分析，快速鎖定目標物，例如失蹤人員穿著的鮮豔衣物、求救標示或救災裝備等，大幅縮短搜尋時間並提升任務成功率。
訓練過程中，參訓人員透過反覆操作與情境演練，強化無人機飛行操作、任務判讀與團隊協作能力，確保在面對突發災害時，能迅速整合資源、精準執行任務，提升整體救災效能。

▲台南市消防局第六大隊辦理無人機自主訓練，強化科技救災能力。（記者林東良翻攝，下同）

第六救災救護大隊大隊長邱淵明指出，無人機技術日趨成熟，已成為現代消防救災的重要輔助工具，透過定期訓練與導入創新科技，不僅提升救災效率，也能讓同仁在執勤過程中更加安全。

▲台南市消防局第六大隊辦理無人機自主訓練，強化科技救災能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，隨著科技快速發展，消防工作正逐步邁向智慧化，未來將持續推動無人機專業訓練與設備升級，強化第一線人員應變能力，全面提升城市防救災能量。

▲台南市消防局第六大隊辦理無人機自主訓練，強化科技救災能力。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲強調，市府高度重視市民生命財產安全，將持續支持消防局導入先進科技與訓練資源，透過無人機與影像辨識技術結合，提升災害應變效率，打造更具韌性的安全城市。

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