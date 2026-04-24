台南市勞退宣導第2場登場　結合移工留才政策助企業一次掌握

▲台南市勞工局於善化啤酒廠辦理勞退制度宣導，結合移工留才政策。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府勞工局24日於善化啤酒廠舉辦「115年度勞工退休金制度及法令說明會」第二場次，結合勞退制度與移工留才久用政策，協助企業一次掌握退休金提撥與人力留用機制，強化整體用工穩定。

勞工局表示，本次宣導與勞動部及勞動部勞動力發展署「移工留才久用服務中心」共同辦理，延續首場重點，除說明勞退新制與舊制差異，也加入金融理財教育，提升企業與勞工對退休保障的整體認知。

勞工局長王鑫基指出，針對首場宣導中企業常見疑問，此次特別補充說明，例如聘僱中階技術人力或年資滿10年以上移工後，雇主設立舊制專戶僅需依現行薪資按月提撥，無須一次補足過去年資差額；另在勞工退休準備金監督委員會運作上，凡具舊制年資之勞工，包括符合資格的外籍移工，皆可擔任勞方委員。

王鑫基局長強調，事業單位應依法設立監督委員會，落實勞資共同參與機制，確保退休金運用公開透明，同時兼顧企業制度與勞工權益。

勞工局補充，為持續深化政策推動，將於7月21日下午2時，在新吉工業區服務中心再辦理「製造業移工留才久用方案說明會暨勞退舊制法令宣導」，並邀請企業分享轉任外國技術人力經驗，協助業界掌握人力政策新趨勢。

勞工局表示，透過制度宣導與政策整合，不僅讓企業更清楚法規方向，也讓勞工退休保障更加穩固，朝向勞資雙贏的永續發展邁進。