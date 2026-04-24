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雙美同行！　蕭美琴、王美惠「機車環島」走讀嘉義

▲▼ 蕭美琴、王美惠「雙美同行」走讀嘉義：打造多元加乘觀光新軸帶 。（圖／立委王美惠服務處提供）

▲▼ 蕭美琴、王美惠「雙美同行」走讀嘉義 。（圖／立委王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員王美惠今日邀請副總統蕭美琴展開「雙美同行」文化小旅行。兩人透過實地走讀與導覽，深入嘉義市的文化與歷史核心，從具指標性的北門車站到阿里山林業鐵道的景觀車廂，展現嘉義市林業發展與木都風貌的獨特魅力。

▲▼ 蕭美琴、王美惠「雙美同行」走讀嘉義：打造多元加乘觀光新軸帶 。（圖／立委王美惠服務處提供）

行程中，蕭美琴與王美惠特別造訪了歷史悠久的北門車站。副總統蕭美琴指出，過去對嘉義市的印象是「小而美」，但今日在王美惠的帶領下，看見嘉義正積極串連歷史與在地特色。兩人更親自搭乘林鐵改裝車廂，在充滿檜木香氣與精緻工藝的空間中，體驗鐵道文化的轉型與創新。

▲▼ 蕭美琴、王美惠「雙美同行」走讀嘉義：打造多元加乘觀光新軸帶 。（圖／立委王美惠服務處提供）

王美惠表示，嘉義的每一個角落都承載著世代努力的軌跡，此次安排走讀方式，就是希望用最貼近土地的步伐，讓副總統與國人實地感受嘉義的文化能量。

▲▼ 蕭美琴、王美惠「雙美同行」走讀嘉義：打造多元加乘觀光新軸帶 。（圖／立委王美惠服務處提供）

有趣的是，「雙美」也展現親民的一面，兩人戴上可愛的貓咪主題安全帽，由王美惠親自騎乘機車搭載副總統，穿梭於嘉義的大街小巷。這種最「嘉義式」的移動方式，不僅讓副總統深刻體會到這座城市精緻宜居、充滿故事的氛圍，也拉近了與民眾的距離。

▲▼ 蕭美琴、王美惠「雙美同行」走讀嘉義：打造多元加乘觀光新軸帶 。（圖／立委王美惠服務處提供）

蕭美琴提到，中央長期投入資源於鐵道文化及歷史建物保存，未來目標是將這些歷史記憶轉化為具吸引力的觀光聚點，讓更多人走進嘉義、喜歡嘉義。

▲▼ 蕭美琴、王美惠「雙美同行」走讀嘉義：打造多元加乘觀光新軸帶 。（圖／立委王美惠服務處提供）

王美惠強調，嘉義市不只有美食，更是一座融合文化與歷史的城市。未來將持續推動文化資產、歷史場域與觀光旅遊的深度結合，並串連在地產業與生活體驗，打造嘉義市專屬的觀光文化軸帶，發揮「多元加乘」的整體效益，帶動城市長遠發展。

▲▼ 蕭美琴、王美惠「雙美同行」走讀嘉義：打造多元加乘觀光新軸帶 。（圖／立委王美惠服務處提供）

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