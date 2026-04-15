「鷹眼」攔查揪出黑槍消音器 　昇樺食品董座頒獎金挺鐵警

▲▼ 深夜緝槍不留情！嘉義市警憑敏銳直覺查獲黑槍，昇樺食品董事長吳裕田(圖中)由市警局長陳明志(圖左)陪同親頒獎金慰問 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局八掌派出所日前於深夜巡邏時，憑藉員警精準的專業直覺，成功攔查並破獲非法槍彈案。為提振基層士氣，長期力挺警政的「昇樺食品公司」董事長吳裕田、總經理吳秉紘由市警局長陳明志，特別親臨頒發獎勵金。第一分局分局長閻百川也對此表達高度肯定，盛讚八掌派出所長領導有方，展現極強的團隊戰鬥力。

本月14日凌晨3時許，八掌所警員侯彥竹、呂宜倢執行巡邏勤務時，於轄區發現違規車輛，隨即上前盤查。具備豐富實戰經驗的侯員，在過程中察覺駕駛神色異常，經深入搜索，果真於車內查獲手槍1把、彈匣2只及消音器1支，及時阻止強大火力流入街頭，守護市民安全。

對此破案佳績，分局長閻百川表示，八掌派出所在各項治安維護上表現卓越，他特別點出：「所長表現實在太優秀了！在良好的領導與扎實的訓練下，同仁才能在深夜執勤中保有高度敏銳度，迅速消弭犯罪於無形。」

昇樺食品董事長吳裕田與總經理吳秉紘也親自蒞臨頒發獎勵金，給予最暖心的支持。吳董事長指出，警察是社會安定的基石，看到員警在第一線奮不顧身地打擊犯罪，身為企業界更有責任給予實質鼓勵，落實「警民攜手」的精神。

第一分局強調，打擊犯罪絕不手軟，尤其針對黑槍與暴力犯罪將持續強力掃蕩。感謝民間夥伴昇樺食品的認同，以及分局長對基層的勉勵，八掌派出所全體同仁將持續堅守崗位，營造嘉義市成為最宜居、最安全的城市。