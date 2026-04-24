打造志工韌性！南消辦聯繫會報暨園藝療癒訓練　強化防災推廣能量

▲台南市消防局辦理志工聯繫會報暨在職訓練，強化防災推廣能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局24日辦理2026年度防災教育館及消防史料館志工隊第1次聯繫會報暨在職訓練，結合專業培力與身心關懷，全面強化志工服務量能與心理韌性。全體志工隊共133人，統計2025年度服務民眾達3萬9861人次，展現防災教育推廣的重要力量。

消防局表示，本次訓練採「經驗交流＋創新課程」雙軌並行，除進行服務經驗分享與工作討論外，也特別導入園藝療癒課程「愛在園藝聊遇中－圓圓滿滿玩苔球」，透過植物栽培與苔球實作，讓志工在與自然互動中紓解壓力、提升專注力與情緒調適能力。

參與志工回饋，課程內容新穎且實用，不僅達到放鬆效果，也有助於在服務過程中提升同理心與溝通技巧，讓防災宣導更具溫度與影響力。

市長黃偉哲表示，志願服務是城市最溫暖的力量，也是推動公共安全的重要基石。台南持續朝「安全大台南」目標邁進，透過志工深入社區與校園推廣防災觀念，讓安全意識融入市民日常生活。結合專業訓練與身心支持，能讓志工在付出中持續成長，形成正向循環。

消防局長楊宗林指出，志工是防災教育不可或缺的重要夥伴，長期投入更需要完善的支持與培力機制。今年導入身心療癒課程，正是希望在強化專業能力之外，也協助志工建立良好心理調適能力。本次聯繫會報互動熱絡，成功凝聚團隊向心力，未來將持續深化培訓，讓志工成為守護城市安全的重要推手。

當災害來臨之前，這群默默耕耘的志工，早已在城市各角落播下安全的種子——而這一次，他們也學會照顧自己，讓守護的力量走得更遠。