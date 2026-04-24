把愛變成行動！台南市庇護列車啟動　走訪工場挺身障就業

▲台南市勞工局啟動庇護工場宣導列車，透過參訪與體驗推廣身障就業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動身心障礙者就業支持，台南市勞工局24日啟動「2026年度庇護工場宣導列車」，邀集機關、工會及企業代表實地走訪庇護工場，透過參訪與DIY體驗，推動「以體驗帶動採購」模式，深化各界對庇護工場的認識，建立穩定合作機制。

勞工局表示，此次活動呼應市長黃偉哲「希望家園」理念，希望透過實際行動支持庇護工場產品，讓更多身障朋友能穩定就業，融入社會。

勞工局長王鑫基指出，每年舉辦的庇護列車活動報名踴躍，今年更新增一處新成立的庇護工場，擴大服務量能。透過實地參訪與手作體驗，不僅讓民眾了解產品製程，也能看見身障者在專業技能培訓上的努力與成果。

本次第二場活動走訪菩提澄園庇護工場-澄食蔬園餐廳，以蔬食簡餐與手工饅頭包子為特色，並安排「五行麵疙瘩」DIY體驗，採用天然食材與老麵製作，搭配南瓜、枸杞、地瓜葉等天然染色，呈現色香味俱全的健康料理；現場也販售手工水餃與人氣素粽等商品，吸引民眾選購。

下午則前往安平區新成立的安平小品食光烘培庇護工場，主打烘焙產品，強調以優質原料與嚴謹品質管理，將庇護員工的努力轉化為溫暖人心的甜點。活動安排DIY蛋塔體驗，外酥內嫩的口感與濃郁奶香，讓參與者直呼療癒；現場同步推出優惠活動，提升購買意願。

王鑫基局長強調，庇護工場不僅是商品供應據點，更是身心障礙者銜接一般職場的重要平台，呼籲社會各界將支持化為實際採購行動，幫助身障朋友在勞動市場站穩腳步，實現自立生活。



勞工局表示，未來將持續辦理相關推廣活動，擴大社會參與，讓更多人看見庇護工場的價值與溫度，讓善意在城市中持續流動。