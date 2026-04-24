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2026科普行動書車啟航　張善政：結合AI打造科普閱讀新體驗

▲2026科普行動書車啟航

▲市長張善政、張榮發基金會執行長鍾德美（左）共同揭開年度「科普好好玩」系列活動序幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為持續深耕科學教育、提升全民科學素養，桃園市政府攜手張榮發基金會24日於桃園市立圖書館青埔智慧科技分館舉辦「科普行動書車啟航」活動，由市長張善政、張榮發基金會執行長鍾德美共同揭開年度「科普好好玩」系列活動序幕。

張善政表示，市府推動「享科普行動書車趴趴Go」計畫已邁入第4年，至今累計走訪107所學校，今年預計再深入33所校園，持續將豐富多元的科普書籍帶入基層，強化學生科學素養之基礎。

▲2026科普行動書車啟航

▲2026科普行動書車由青埔智慧科技分館啟航。（圖／市府提供）

張市長指出，科普素養是未來各領域不可或缺的基礎能力，市府透過行動書車補充學校課程中較少觸及的科學新知，引導學生在國中小階段即培養自主探索與動手做的能力。同時，今日記者會所在的青埔智慧科技分館亦特別設置科普閱讀專區，提供更為密集的學習資源，盼能逐步建構桃園完善的科普教育環境。

▲2026科普行動書車啟航

▲導入AI互動技術進行書籍推薦，突破傳統靜態閱讀的形式。（圖／市府提供）

張榮發基金會執行長鍾德美表示，基金會與市府合作推動科普教育卓有成效，今年特別導入AI互動技術進行書籍推薦，突破傳統靜態閱讀的形式。在當前半導體與AI產業高速發展的趨勢下，基礎科普教育是未來競爭力的關鍵，期許透過寓教於樂的方式，有效激發學生對科學的熱情。

教育局表示，本次活動以「科普感知．想像無界」為主題，結合AI智慧科技於青埔智慧科技分館打造沉浸式學習場域，規劃AI互動書牆、「小書僮機器人」導覽及科學體驗攤位等，實踐「玩中學、做中學」的教育理念。此外，館內同步展出「張榮發基金會科普閱讀書籍專區」特展，未來市府將持續串聯民間資源，深耕桃園科普教育。

包括：市府教育局長劉仲成、桃園市立圖書館館長施照輝、桃園航空城公司總經理洪秀寬、中壢區長李日強、張榮發基金會執行長鍾德美、慈文國小校長羅淑華等均一同出席活動。

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