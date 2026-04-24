蘇俊賓表揚中壢區模範母親　軍職、料理及環保達人傳遞溫馨母愛

▲副市長蘇俊賓和模範母親切蛋糕，慶祝母親節。（圖／市府提供／下同）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓24日出席「115年度中壢區模範母親表揚活動」表示，每位母親都是家庭無可取代的支柱，只要家人有需要，總是第一時間付出與守護。他在表揚活動前逐一閱讀受獎者的感人故事，深受那份無私且堅韌的力量所感動；而在合影時，看見台下子女們為母親拍照那專注且充滿感恩的眼神，更是家庭情感最真摯、最令人動容的展現。

「感謝每一位母親長年的付出，讓桃園社會更加溫暖穩定。」蘇俊賓指出，本次表揚活動由中壢區公所結合各里、學校及團體共同推薦，他感謝各里長積極發掘在地的感人母愛故事，也謝謝各協會、團體踴躍提報模範母親事蹟，一同讓受表揚名單更具豐富性與社會廣度。透過表揚，不僅向模範母親致上最高敬意，也讓大眾看見中壢在地母親的典範價值。

蘇俊賓進一步分享，今年獲獎的模範母親事蹟多元且充滿力量。例如林瑩芳女士曾投身軍旅15年，在軍職勤務與家庭責任之間穩穩撐起平衡；林欣誼女士為照顧罕見疾病的孩子，毅然放下事業，全心全意陪伴成長，用愛走過每一段不容易的路。

楊瓊琇女士則以環保行動為社區注入新生命，推動低碳改造，打造空中菜園與魚菜共生系統，協助社區榮獲環保署首屆「銀級低碳社區」肯定；李江春香女士長年無償提供場地促進社區發展，更傳承「古法素湯圓」等技藝，帶動長者參與，讓「老有所用」在日常中自然實踐。每一段故事，都是時間與愛交織出的溫柔力量。

中壢區公所表示，中壢區115年度模範母親共計83位，除由各里推薦的76位外，亦邀請多個團體參與推薦，特別強調發掘社會不同角落的生命歷程，讓更多在各領域默默耕耘、兼顧家庭與社會公益的母親事蹟能被肯定，成為城市共同的驕傲。