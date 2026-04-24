韓國瑜挺打詐協會成立　批詐騙「去人性化」：亂世用重典

▲國民黨立委洪孟楷推動成立 「立法院全球打詐對策研究協會」及「立法院運動產業政策精進促進會」 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委洪孟楷推動成立 「立法院全球打詐對策研究協會」及「立法院運動產業政策精進促進會」，立法院長韓國瑜出席表達支持。韓國瑜致詞時表示，詐騙已呈現國際化、集團化趨勢，甚至是沒有人性的「去人性化」；洪孟楷有心向新加坡學習，希望引入鞭刑針對詐騙分子、性侵婦女及虐待兒童，亂世用重典，他聽過洪孟楷幾次發言，深受感動。

洪孟楷發起的「全球打詐對策研究協會」及「運動產業政策精進促進會」成立大會，包括國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長林沛祥及首席副書記長許宇甄等國民黨立委也一同與會。

韓國瑜指出，去年台灣發生20萬件詐騙案、損失高達900億元，儘管政府投入大量人力與預算，詐騙案件仍持續增加，國人同胞對於詐騙是深惡痛絕，多少家庭因為詐騙家破人亡、妻離子散。

韓國瑜說，現在的詐騙已呈現國際化、集團化趨勢，甚至是沒有人性的「去人性化」，甚至出現假冒伊朗官方，對欲航行荷姆茲海峽的印度郵輪收取加密貨幣等惡性案件。

韓國瑜表示，洪孟楷積極向新加坡取經，研議是否引進更具嚇阻力的法律措施，針對詐騙、性侵及虐童等重大犯罪施以鞭刑，以有效遏止不法行為。詐騙行為應該是全國民眾共同來關切，立法院成立全球打詐對策研究協會，是個好的開始。

韓國瑜也說，希望行政部門動起來，更有效地針對詐騙行為。全國民眾也要提高警覺性，呼籲所有詐騙分子回頭是岸，讓台灣祥和社會、良善社會能夠再次出現。大家一起來向詐騙宣戰，恢復台灣安寧的社會。

