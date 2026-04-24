清晨驚傳火警！東區老舊住宅電風扇起火　南消迅速撲滅

▲台南東區清晨發生住宅火警，消防人員迅速到場撲滅火勢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區東興路一處老舊集合住宅24日清晨5時30分許發生火警，疑因電風扇突然起火燃燒，住戶嘗試自行滅火未果，緊急報案求助。消防人員獲報後迅速趕抵現場佈設水線搶救，火勢很快受到控制，所幸未造成人員傷亡。

台南市政府消防局指出，火警發生時正值清晨時段，住戶察覺電器異常起火後立即應變並通報，消防人員到場後迅速展開滅火作業，成功阻止火勢擴大與延燒至其他樓層，展現即時應變能力。

住戶表示，感謝消防人員第一時間趕抵處理，未來將全面檢視屋內老舊電器設備，避免類似情形再度發生。現場消防人員也同步進行住宅防火宣導，建議住戶加裝住宅用火災警報器，提升初期火警警覺能力。

第七救災救護大隊大隊長石家源指出，本案因及時發現與處置，未造成重大災害，但仍提醒民眾，高耗電電器如冷氣、冷凍櫃及微波爐等，應使用獨立插座，避免多項設備共用延長線，以免因過載引發火災。

消防局進一步呼籲，民眾應落實電氣安全「五不一沒有」原則，包括「不超過負載、不損傷電線、不潮濕污損、不用不插、不要有可燃物」，以及「沒有安全標章產品不購買、不使用」，並定期檢查家中電線與老舊電器，養成良好用電習慣，守護居家安全。