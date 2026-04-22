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首度空拍動產！花蓮分署法拍3輛貨車1台挖土機　4／28登場

▲▼花蓮分署首度以空拍視野拍攝3輛貨車及1台挖土機，提供應買搶標民眾參考。（圁／花蓮分署提供，下同）

▲▼花蓮分署首度以空拍視野拍攝3輛貨車及1台挖土機，提供應買搶標民眾參考。（圁／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮地檢署偵辦三名涉犯廢棄物清理法等案所查扣3輛貨車及1台挖土機，日前囑託法務部行政執行署花蓮分署變價拍賣，將於4月28日星期二上午10時，在農業部林業及自然保育署花蓮分署南華工作站隆重登場，歡迎有興趣的民眾蒞臨搶標！

為宣示打擊不法、伸張正義之決心，花蓮分署再度與花蓮地檢署攜手合作，針對偵查中所查扣之扣押物，由具有豐富行銷拍賣經驗之行政執行分署協力進行拍賣變價，將有助於提升偵查效能、提高沒收成效、維護被告權益、優化物品保管及落實正當程序。

值得一提的是，花蓮分署此次特別出動無人機對拍賣物件進行空拍，開創該分署對「動產」物件實施空拍之首例，展現主動行銷的創新思維，讓有興趣的民眾可從不同視角了解物件概況，歡迎搶先觀看（https://youtu.be/AN_UeblSyQ0）。

▲▼花蓮分署首度以空拍視野拍攝3輛貨車及1台挖土機，提供應買搶標民眾參考。（圁／花蓮分署提供，下同）

花蓮地檢署偵辦涉犯廢棄物清理法等案所查扣3輛貨車及1台挖土機。

花蓮分署提醒，本次拍賣會從當日上午9時10分起開放登記，截止時間為上午9時50分，應買人應於上述時間到場，始得登記領取號碼牌參與競標。

本次拍賣定有底價（底價依法不公開），由出價最高且達底價之應買人得標。得標後除當場以「現金」繳清拍賣價金外，尚須支付各該拍賣標的之鑑定費用，請應買人注意。

鑑定費用數額及其他詳細拍賣條件，請參閱拍賣公告所載相關資訊（https://gov.tw/i8B）。

拍賣活動地址：花蓮縣吉安鄉吉安路6段117號
 

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