台南移工之光！楊國俊獲全國模範移工　從基層到技術人才寫下典範

▲台南表揚全國模範移工楊國俊，肯定其在職場與社會的貢獻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南再傳移工佳音！華新麗華股份有限公司泰國籍技術人力楊國俊，榮獲2026年度全國模範移工殊榮，台南市政府特別舉辦記者會公開表揚，肯定其長年在職場與社會的卓越表現，展現移工在台深耕發展的亮眼成果。

市長黃偉哲表示，台南致力打造多元共融的友善城市，移工朋友長期在產業與家庭照顧領域默默付出，是城市運作的重要支柱。楊國俊的獲獎，不僅是個人努力的成果，也象徵台南對移工權益與照顧的重視。

勞工局長王鑫基指出，依勞動部統計，截至2026年初全台移工人數已達約86萬人，台南亦有約6萬餘名移工，在眾多優秀人員中脫穎而出實屬不易，楊國俊的表現值得高度肯定。

公司方面表示，楊國俊自2011年以基層人員身分進入華新麗華股份有限公司，憑藉努力與積極態度，於2015、2016年連續獲選優秀員工，並持續精進中文能力，成為公司內部溝通的重要橋梁。雖僅具國中學歷，仍不斷自我提升，並於2024年取得堆高機操作技術士證照。

近年他更轉任中階技術人力，負責協助移工生活管理及突發事件處理，深獲公司與同仁肯定。此外，楊國俊亦長期協助地方派出所事務，展現高度責任感與社會參與，成為移工典範。

勞工局表示，未來將持續推動多元服務措施，協助移工安心在台南工作與生活，同時鼓勵企業打造友善職場環境，讓更多優秀移工能夠發揮所長，為城市發展注入穩定力量。有些人離開家鄉，是為了生活；也有人在異地扎根，讓努力長成光。楊國俊的故事，正是這座城市最真實的縮影。