最暖國民外交！日客陽明山丟相機崩潰　北投警1張海報神逆轉

▲日本遊客到陽明山賞花弄丟相機，北市北投警做海報溫暖接力尋回。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

陽明山花季湧現人潮，不少外國旅客慕名而來賞花，卻也因人多容易發生遺失物意外。北市北投警分局近日就上演一段暖心插曲，一名日籍旅客來台旅遊時遺失裝滿回憶的單眼相機，所幸警方憑著一點「多看一眼」的用心，讓這趟旅程沒有留下遺憾。

公園派出所警員陳銘照日前受理民眾拾獲一只單眼相機，初步查看記憶卡內容，發現裡頭存有大量台北及日本景點照片，研判失主應為外國遊客。陳員沒有止於登記招領，而是主動製作「相機協尋海報」，張貼於陽明山國家公園前山公園一帶，希望能盡快找到失主。

不久後，來台自助旅行的日籍旅客T姓男子（29歲）在園區內看見海報，驚覺正是自己遺失的相機，隨即趕赴派出所確認。原來他日前在賞花途中，一時疏忽將相機包遺落在公園座椅上，內含此次來台旅遊的重要紀錄，讓他焦急萬分。

▲公園派出所警員陳銘照「神操作」救回整趟回憶。（圖／記者黃宥寧翻攝）

當相機失而復得的瞬間，T男難掩激動情緒，直呼原以為這趟旅程將留下遺憾，「沒想到台灣警察這麼用心！」他表示，這不只是找回一台相機，更是找回整段珍貴回憶，也讓他對台灣的安全與友善留下深刻印象，未來一定還會再訪。

北投分局指出，陽明山為國際知名景點，警方除維護交通秩序外，也持續強化為民服務品質，透過同理心協助外籍旅客，不僅展現警察溫度，更成為最直接的「國民外交」，讓世界看見台灣的善意。