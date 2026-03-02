　
國際 國際焦點

伊朗報復升級！沙國最大煉油廠遭無人機攻擊停工　油價飆破82美元

▲▼沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

中東戰火持續擴大，外媒引述知情人士指出，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）位於波斯灣沿岸的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠，近日遭到無人機攻擊後已預防性關閉，暫停運作並評估損失。該煉油廠是沙烏地阿拉伯規模最大的煉油設施之一，每日可加工約55萬桶原油，也是全球重要能源出口樞紐，消息曝光後引發市場高度關注。

沙烏地阿拉伯國防部證實，軍方在煉油廠上空成功攔截至少兩架無人機，掉落的碎片僅引發零星火災，火勢已迅速受控，並未造成人員傷亡。沙國官方強調，此次停工屬於預防性措施，主要是為確保人員與設施安全；Aramco與沙國政府截至目前仍未對外正式回應。

▲據報導，在遭到伊朗無人機襲擊後，沙烏地阿美（Saudi Aramco）旗下的拉斯坦努拉煉油廠正冒出滾滾濃煙。（圖／路透）

▲▼據報導，在遭到伊朗無人機襲擊後，沙烏地阿美（Saudi Aramco）旗下的拉斯坦努拉煉油廠正冒出滾滾濃煙。（圖／路透）

▲據報導，在遭到伊朗無人機襲擊後，沙烏地阿美（Saudi Aramco）旗下的拉斯坦努拉煉油廠正冒出滾滾濃煙。（圖／路透）

油市拉警報　荷姆茲海峽航運近癱瘓

此次攻擊被視為伊朗對美國與以色列空襲行動的最新一波報復。隨著衝突升溫，行經關鍵能源命脈荷姆茲海峽的航運幾近全面中斷，伊拉克庫德族地區多數油田、以色列多座天然氣田也陸續宣布停產或關閉，全球能源供應鏈面臨嚴峻考驗。市場恐慌情緒升溫，國際基準布蘭特原油期貨價格盤中一度大漲約9%至10%，突破每桶82美元。

風險情報公司Verisk Maplecroft首席中東分析師索特維特指出，針對拉斯坦努拉煉油廠的攻擊象徵局勢重大升級，顯示波斯灣能源基礎設施已成為明確攻擊目標，未來不排除迫使沙烏地阿拉伯及其他海灣國家，重新評估是否加入美國與以色列對伊朗的軍事行動，區域衝突風險仍持續升高。

快訊／超大油輪日租飆漲61%、期貨漲65%　韓國長錦商船最大
驚悚畫面曝！女子下公車遭輾爆頭慘死　司機一路開回北投20萬交
快訊／美軍證實：3架F-15「被友軍誤擊」在科威特墜毀
李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王
美國與波灣6國發布聯合聲明！
沙國最大煉油廠遭轟！原油瘋漲10%破82美元

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

真主黨高階領袖「驚傳被炸死」！

真主黨高階領袖「驚傳被炸死」！

隨著美伊衝突爆發，中東局勢急遽惡化，進一步引發全面開戰的擔憂。而根據最新消息，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）高階領袖拉德（Mohammad Raad）已被以色列擊殺。

中國撤僑納台胞證　綠委示警：關西機場事件已操作過

中國撤僑納台胞證　綠委示警：關西機場事件已操作過

一下機就聽到爆炸聲　台灣客滯留杜拜讚1事

一下機就聽到爆炸聲　台灣客滯留杜拜讚1事

中東局勢緊張　外交部：6國旅遊警示燈上調為「橙色」

中東局勢緊張　外交部：6國旅遊警示燈上調為「橙色」

才准美軍用基地打伊朗！英軍事基地遭襲

才准美軍用基地打伊朗！英軍事基地遭襲

關鍵字：

沙烏地阿美無人機攻擊煉油廠中東衝突油價上漲

讀者迴響

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

