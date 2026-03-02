伊朗報復升級！沙國最大煉油廠遭無人機攻擊停工　油價飆破82美元

▲沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

中東戰火持續擴大，外媒引述知情人士指出，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）位於波斯灣沿岸的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠，近日遭到無人機攻擊後已預防性關閉，暫停運作並評估損失。該煉油廠是沙烏地阿拉伯規模最大的煉油設施之一，每日可加工約55萬桶原油，也是全球重要能源出口樞紐，消息曝光後引發市場高度關注。

沙烏地阿拉伯國防部證實，軍方在煉油廠上空成功攔截至少兩架無人機，掉落的碎片僅引發零星火災，火勢已迅速受控，並未造成人員傷亡。沙國官方強調，此次停工屬於預防性措施，主要是為確保人員與設施安全；Aramco與沙國政府截至目前仍未對外正式回應。

▲▼據報導，在遭到伊朗無人機襲擊後，沙烏地阿美（Saudi Aramco）旗下的拉斯坦努拉煉油廠正冒出滾滾濃煙。（圖／路透）

油市拉警報 荷姆茲海峽航運近癱瘓

此次攻擊被視為伊朗對美國與以色列空襲行動的最新一波報復。隨著衝突升溫，行經關鍵能源命脈荷姆茲海峽的航運幾近全面中斷，伊拉克庫德族地區多數油田、以色列多座天然氣田也陸續宣布停產或關閉，全球能源供應鏈面臨嚴峻考驗。市場恐慌情緒升溫，國際基準布蘭特原油期貨價格盤中一度大漲約9%至10%，突破每桶82美元。

風險情報公司Verisk Maplecroft首席中東分析師索特維特指出，針對拉斯坦努拉煉油廠的攻擊象徵局勢重大升級，顯示波斯灣能源基礎設施已成為明確攻擊目標，未來不排除迫使沙烏地阿拉伯及其他海灣國家，重新評估是否加入美國與以色列對伊朗的軍事行動，區域衝突風險仍持續升高。