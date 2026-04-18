快訊／商船穿越荷莫茲海峽傳槍擊　至少2船遭攻擊

▲商船經過荷莫茲海峽時傳出遭開火攻擊。（資料照／路透）
記者董美琪／綜合報導
路透報導，海事安全與航運消息人士指出，至少2艘商船今（18日）試圖通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時遭槍火襲擊，目前影響情況尚不明。
根據CNN報導，英國海事交通組織（UKMTO）通報，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）砲艇於周六在荷莫茲海峽附近，對經過的油輪開火。
英國海上運輸辦公室指出，已接獲該油輪船長直接回報，表示當時在距離阿曼沿岸約20海里海域，遭到2艘伊朗革命衛隊砲艇逼近。
船長進一步說明，在船隻遭砲擊前，未曾接獲任何無線電警告；英方未公開該船身分。英國海上運輸辦公室後續表示，該油輪及船員目前均平安無恙。
▲荷莫茲海峽上的一艘大型貨櫃船。（資料照／達志影像／美聯社）
伊朗中央軍事指揮部今日宣布，將重新對荷莫茲海峽採取「嚴格管制」，等同撤回先前為與華府談判而暫時開放該重要航道的措施。
根據法新社報導，該指揮部透過國營電視台發布聲明指出，美方持續對進出伊朗港口的船舶進行海上封鎖，已違反既有承諾。
聲明強調，荷莫茲海峽將持續維持高強度管控，直到美國恢復所有前往伊朗船隻的自由通行權為止。
讀者迴響