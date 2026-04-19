伊朗再關荷莫茲海峽　川普稱對話順利「他們無法勒索我們」

▲川普稍早在白宮一場活動談及伊朗局勢。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

伊朗軍方宣布將再度對荷莫茲海峽實施管制，引發國際關注。對此，美國總統川普表示，美伊之間的溝通仍在進行且進展正面，強調即使伊朗試圖封鎖該水道，「他們無法勒索我們」，並預告短時間內可能會有新進展。

川普稍早在白宮出席活動時談及當前局勢，指出華府與德黑蘭之間的對話持續推進。他同時提到，美方先前對伊朗展開軍事打擊，已讓對方軍事能力大幅受損，包括海軍與空軍戰力削弱，甚至形容這是一種「強制性政權更迭」。

▲伊朗態度轉彎，從「全面開放」改成再度嚴管荷莫茲海峽。（圖／路透）



針對伊朗再度釋出可能封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的訊號，川普直言，美國不會接受威脅，目前雙方仍維持溝通，「我們的立場相當強硬」，並稱可能出現新的發展。

外電指出，伊朗前一天才宣布，在配合黎巴嫩停火的情況下，允許商船於停火期間全面通行該水域。然而，伊朗中央軍事指揮單位稍早透過官方媒體發布聲明，表示將恢復對荷莫茲海峽的「嚴格管理」，推翻先前開放措施。

聲明中提到，美國仍持續對進出伊朗港口的船隻進行封鎖，違反雙方先前共識，因此在美方恢復航行自由之前，該海峽將維持高度管制。18日有多艘商船嘗試通過荷莫茲海峽時，收到伊朗軍方透過無線電發出的警告，另有2艘船回報遭伊朗開火攻擊。

川普先前受訪時透露，美伊談判代表可能於本周末會面，預期將就終結中東衝突，甚至不排除在1至2天內取得協議結果。