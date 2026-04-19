　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗再關荷莫茲海峽　川普稱對話順利「他們無法勒索我們」

▲▼川普今在白宮一場活動談及伊朗局勢。（圖／路透）

▲川普稍早在白宮一場活動談及伊朗局勢。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

伊朗軍方宣布將再度對荷莫茲海峽實施管制，引發國際關注。對此，美國總統川普表示，美伊之間的溝通仍在進行且進展正面，強調即使伊朗試圖封鎖該水道，「他們無法勒索我們」，並預告短時間內可能會有新進展。

川普稍早在白宮出席活動時談及當前局勢，指出華府與德黑蘭之間的對話持續推進。他同時提到，美方先前對伊朗展開軍事打擊，已讓對方軍事能力大幅受損，包括海軍與空軍戰力削弱，甚至形容這是一種「強制性政權更迭」。

▲▼阿曼穆桑達姆半島外海、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）上的船隻與油輪。（圖／路透）

▲伊朗態度轉彎，從「全面開放」改成再度嚴管荷莫茲海峽。（圖／路透）

針對伊朗再度釋出可能封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的訊號，川普直言，美國不會接受威脅，目前雙方仍維持溝通，「我們的立場相當強硬」，並稱可能出現新的發展。

▲▼川普今在白宮一場活動談及伊朗局勢。（圖／路透）

外電指出，伊朗前一天才宣布，在配合黎巴嫩停火的情況下，允許商船於停火期間全面通行該水域。然而，伊朗中央軍事指揮單位稍早透過官方媒體發布聲明，表示將恢復對荷莫茲海峽的「嚴格管理」，推翻先前開放措施。

聲明中提到，美國仍持續對進出伊朗港口的船隻進行封鎖，違反雙方先前共識，因此在美方恢復航行自由之前，該海峽將維持高度管制。18日有多艘商船嘗試通過荷莫茲海峽時，收到伊朗軍方透過無線電發出的警告，另有2艘船回報遭伊朗開火攻擊。

川普先前受訪時透露，美伊談判代表可能於本周末會面，預期將就終結中東衝突，甚至不排除在1至2天內取得協議結果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警遭圍毆受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3遊客遲到15分鐘「濟州郵輪直接開走」！行李被丟下船

印度籍油輪荷莫茲海峽遇襲！印方召見大使與伊朗交涉

伊朗再關荷莫茲海峽　川普稱對話順利「他們無法勒索我們」

下一輪會談未定　伊朗副外長：川普推文很多，有時自相矛盾

日本長野一天內多震　氣象廳：恐出現震度6強以上搖晃

快訊／商船穿越荷莫茲海峽傳槍擊　至少2船遭攻擊

快訊／伊朗尚未同意與美國展開新一輪談判

砸2千萬日圓送兒進名校！他出社會後不回家　一句話讓母心寒

行動電源爆炸！美75歲阿嬤「放腿上充電慘死」　Casely二度召回

南韓動物園「2歲公狼脫逃9天」終落網！　胃裡挖出魚鉤

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落！　廖大乙：主事者眼光要放遠

現場慘況曝光！71歲嬤「停車卻衝進85度C」　客人店內用餐被撞死

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C停車場突加速　整台衝進店釀1死

鎮瀾宮千里眼神像掉落

3遊客遲到15分鐘「濟州郵輪直接開走」！行李被丟下船

印度籍油輪荷莫茲海峽遇襲！印方召見大使與伊朗交涉

伊朗再關荷莫茲海峽　川普稱對話順利「他們無法勒索我們」

下一輪會談未定　伊朗副外長：川普推文很多，有時自相矛盾

日本長野一天內多震　氣象廳：恐出現震度6強以上搖晃

快訊／商船穿越荷莫茲海峽傳槍擊　至少2船遭攻擊

快訊／伊朗尚未同意與美國展開新一輪談判

砸2千萬日圓送兒進名校！他出社會後不回家　一句話讓母心寒

行動電源爆炸！美75歲阿嬤「放腿上充電慘死」　Casely二度召回

南韓動物園「2歲公狼脫逃9天」終落網！　胃裡挖出魚鉤

3遊客遲到15分鐘「濟州郵輪直接開走」！行李被丟下船

中國律師現身台中地院「幫打官司」　檢方偵結不起訴

2026桃園市長選戰　黃姓宗親會全力展開輔選黃世杰

2026桃園桐花祭盛大開幕　串聯五區13秘境8路線體驗五月雪

南消溪北救護再升級！新營專責隊啟動雙軌出勤　高階醫療直送第一線

印度籍油輪荷莫茲海峽遇襲！印方召見大使與伊朗交涉

涼感寢具、人寵共用空間詢問度高！宜得利打造沉浸式生活展

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警遭圍毆受傷

9旬名醫愛上次子岳母「新婚5月驟逝」！　長子逆襲爭數億遺產

伊朗再關荷莫茲海峽　川普稱對話順利「他們無法勒索我們」

【媽祖也聽入迷】土庫國小孩子們擊鼓相迎！粉紅超跑再度回頭讓師生鑽轎腳

國際熱門新聞

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

巴基斯坦331童染HIV　醫院針筒重複使用

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

伊朗再關海峽　川普稱他們無法勒索我們

快訊／2商船穿越荷莫茲海峽傳槍擊

扮成七龍珠角色慘了　身上都是漆洗不掉

長野一日多震　恐出現震度6強以上搖晃

伊朗革命衛隊：恢復對荷莫茲海峽控制

行動電源爆炸害「美75歲阿嬤死亡」！

印度籍油輪荷莫茲海峽遇襲！印方大使交涉

伊朗副外長：川普推文多，有時自相矛盾

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

母砸錢送兒進名校 　他工作後不回家了

美軍中東前線「伙食超慘」　碎肉＋玉米餅

更多熱門

相關新聞

伊朗副外長：川普推文多，有時自相矛盾

伊朗副外長：川普推文多，有時自相矛盾

伊朗外交部副部長哈蒂柏札德指出，在巴基斯坦居中協調下展開的首輪伊朗與美國和平會談告吹後，下一次協商時間仍未敲定。

伊朗開放海峽前神秘客現身！7.6億放空原油

伊朗開放海峽前神秘客現身！7.6億放空原油

快訊／2商船穿越荷莫茲海峽傳槍擊

快訊／2商船穿越荷莫茲海峽傳槍擊

伊朗尚未同意與美國展開新一輪談判

伊朗尚未同意與美國展開新一輪談判

伊朗革命衛隊：恢復對荷莫茲海峽控制

伊朗革命衛隊：恢復對荷莫茲海峽控制

關鍵字：

伊朗荷莫茲海峽川普

讀者迴響

熱門新聞

大甲盃開打！2警倒地受傷流血

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭圍毆受傷

福原愛生了！　「產後首露面」近照曝光

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

今彩539頭獎開出4注！同一家店包辦3注

下面狂感染「70%愛愛中鏢」！醫曝男伴6大惡習

做愛「射進去」能幫產婦催生？名醫說話

嫂嫂遭家暴出面「幫Jisoo說話」　開口求情：他的妹妹不知情⋯

去年陪媽媽看丁噹演唱會　吳中純愛女悲痛現身高雄

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

快訊／駐日代表李逸洋突宣布返台治療

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人見招牌嚇壞

巴基斯坦331童染HIV　醫院針筒重複使用

伊朗開放海峽前神秘客現身！7.6億放空原油

更多

最夯影音

更多
柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場
白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

柯文哲被噴辣椒水影片

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面