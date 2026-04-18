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Cos七龍珠角色慘了！　菲律賓男童身上都是漆洗不掉

Cos《七龍珠》翻車！父母拿乳膠漆塗全身　男童全身油漆洗不掉

▲活動結束後，男童身上顏料難以清除，多人協助清除。（圖／翻攝自臉書，Kachupetes 2.1）

圖文／CTWANT

菲律賓一名男童參加角色扮演活動時，為模仿經典動漫《七龍珠》（Dragon Ball）中的反派角色「弗利沙」（Frieza），在家長協助下全身塗上白色與紫色顏料。不過家長誤以為牆面用乳膠漆容易清洗，直接塗抹於皮膚上，活動結束後才發現顏料難以去除，事件曝光後引發關注。

據TV Azteca與Dexerto報導，相關影片由男童父親於本月12日上傳至社群平台，畫面顯示男童全身呈現與角色相似的紫白配色，外觀高度還原。不過在活動結束後，多名成人嘗試以清水及徒手反覆搓洗，仍無法有效清除塗料，過程中可見眾人持續嘗試各種方式，但效果有限。

影片在網路上迅速流傳，引來大量網友留言討論。有網友以戲謔語氣表示「變成最終形態」、「像是進入不會消失的狀態」，也有人將其形容為「無法解除的造型」，但同時也有不少聲音對安全問題表達憂慮，認為不應將非人體使用的塗料直接塗抹於皮膚。

此外，影片中男童曾詢問是否可使用去漆劑（Stripsol）來清除顏料，引發外界關注。由於該類產品具有腐蝕性，並非設計用於人體皮膚，相關說法被認為存在潛在風險。

目前尚未有進一步消息說明顏料最終如何清除，或是否需要尋求醫療協助。不過事件已引發廣泛討論，也被視為角色扮演安全的警示案例，提醒家長與民眾應使用專用人體藝術顏料，避免使用不適合接觸皮膚的材料，以降低過敏或其他健康風險。

活動結束後，男童身上顏料難以清除，多人協助清洗。（圖／翻攝自臉書，Kachupetes 2.1）
活動結束後，男童身上顏料難以清除，多人協助清洗。（圖／翻攝自臉書，Kachupetes 2.1）

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