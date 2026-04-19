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亂帶伴手禮噴百萬！防檢署LINE一鍵查詢　肉鬆蛋捲是違規常客

▲▼農業部防檢署提醒返台不能攜帶物品，肉鬆蛋捲更是罰款常客，提醒民眾善用防檢署官方LINE查詢服務。（圖／防檢署提供）

▲防檢署提醒從泰國返台不能攜帶物品，肉鬆蛋捲是罰款常客。（圖／防檢署提供）

記者許敏溶／台北報導

近期適逢日本賞櫻季與泰國潑水節，民眾返國會攜帶伴手禮，但若違規帶豬肉及相關製品入境，最高可處100萬。農業部提醒，泰國的「肉鬆蛋捲」是罰款常客，不管雞肉或豬肉口味都不行，防檢署已推出官方LINE查詢服務，民眾只需輸入品名，即可快速知道是否違規、需要檢疫，且多數常見物品大都能在一秒內回覆。

泰國潑水節以「全球最大打水仗」聞名全球，日前正是潑水節，不少民眾前往泰國旅遊，難免會攜帶伴手禮回台，為了避免民眾誤踩檢疫紅線，農業部防檢署在臉書PO文，整理出近期從泰國返台後熱門詢問產品及違規產品，其中「打拋豬風味餅乾、烤魷魚、水果乾、泡麵」都是可免施檢疫。

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不過，防檢署提醒，肉鬆蛋捲、肉鬆餅乾、炸雞皮、炸豬皮或生鮮水果，全部都是不能帶回台灣，而且不管是雞肉或豬肉口味都不行，其中「肉鬆蛋捲」更是罰款常客，而生鮮水果不論整顆還是切片，也都不能帶回。

▲▼農業部防檢署提醒返台不能攜帶物品，肉鬆蛋捲更是罰款常客，提醒民眾善用防檢署官方LINE查詢服務。（圖／防檢署提供）

▲農業部防檢署的官方LINE查詢服務，可讓民眾知道伴手禮是否合乎規定。（圖／防檢署提供）

不管是從哪個國家返回台灣，難免都會帶伴手禮，為了讓國人知道是否違法，防檢署從2021年推出查詢服務，若民眾在國外購買伴手禮前，可進入官方LINE帳號查詢服務，只需輸入「物品名稱」，馬上就可以知道自己購買東西是否違規或需要檢疫，而且多數常見物品大都能在一秒內回覆，要是碰上系統無法判定狀況，也可轉由真人客服來協助。

▲▼農業部防檢署提醒返台不能攜帶物品，肉鬆蛋捲更是罰款常客，提醒民眾善用防檢署官方LINE查詢服務。（圖／防檢署提供）

▲農業部防檢署建議民眾，善用防檢署官方LINE查詢服務。（圖／防檢署提供）

以泡麵為例，在防檢署官方LINE帳號輸入「泡麵」，就會顯示「泡麵可以帶回台灣」的圖卡，並回覆「可泡水及食的速食麵（粥或米粉），非屬於應實施的檢疫項目」，故「原則上免施檢疫」，但是附贈火腿腸或鳳爪等肉類則是違規。

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