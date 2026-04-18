　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

下一輪伊美會談未定　伊朗副外長：川普推文很多，有時自相矛盾

▲▼伊朗外交部副部長哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）出席土耳其南部安塔利亞外交論壇時，場邊受訪。（圖／路透）

▲伊朗外交部副部長哈蒂柏札德出席土耳其南部安塔利亞外交論壇時，場邊受訪。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

伊朗外交部副部長哈蒂柏札德指出，在巴基斯坦居中協調下展開的首輪伊朗與美國和平會談告吹後，下一次協商時間仍未敲定。

根據法新社報導，哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）於土耳其南部安塔利亞（Antalya）舉行的年度外交論壇場邊接受訪問時表示：「在雙方尚未就會談架構取得共識前，無法確定具體日期……目前重點在於建立彼此都能接受的諒解框架。我們不願參與注定失敗、甚至可能被用來升高緊張情勢的談判或會議。」

在伊朗軍方稍早宣布再次封閉戰略要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，哈蒂柏札德回應，美國「無法將自身意志強加於人」，尤其是在該水道問題上。

他向媒體表示：「伊朗正以善意努力確保荷莫茲海峽的安全通行，美方不應將封鎖該水道的意圖強加在伊朗身上。」

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普頻發聲引質疑，伊朗副外長：有時自相矛盾。（圖／達志影像／美聯社）

對於華府揚言若無法與德黑蘭達成協議，可能再次發動攻擊，哈蒂柏札德則提到，美國總統川普「推文很多」。

他在這座地中海沿岸城市出席論壇期間受訪時說：「美方發出大量推文與言論，有時令人困惑，你也知道，有時甚至彼此矛盾。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！　在地人一看招牌嚇壞
王齊麟慶兒滿月曬全家福！　親吐當爸心聲
下面狂感染「70%愛愛中鏢」！　醫曝男伴6大惡習：根本謀殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

下一輪會談未定　伊朗副外長：川普推文很多，有時自相矛盾

日本長野一天內多震　氣象廳：恐出現震度6強以上搖晃

快訊／商船穿越荷莫茲海峽傳槍擊　至少2船遭攻擊

快訊／伊朗尚未同意與美國展開新一輪談判

砸2千萬日圓送兒進名校！他出社會後不回家　一句話讓母心寒

行動電源爆炸！美75歲阿嬤「放腿上充電慘死」　Casely二度召回

南韓動物園「2歲公狼脫逃9天」終落網！　胃裡挖出魚鉤

Cos七龍珠角色慘了！　菲律賓男童身上都是漆洗不掉

伊朗批美國違反協議　革命衛隊：恢復控制荷莫茲海峽

331童染HIV！巴基斯坦醫院爆疏失　BBC臥底直擊：針筒重複使用

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

白沙屯媽祖太神　鑾轎轉向孝媳！2天找到失蹤婆婆　夢中送男嬰！結紮男竟再得子

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

下一輪會談未定　伊朗副外長：川普推文很多，有時自相矛盾

日本長野一天內多震　氣象廳：恐出現震度6強以上搖晃

快訊／商船穿越荷莫茲海峽傳槍擊　至少2船遭攻擊

快訊／伊朗尚未同意與美國展開新一輪談判

砸2千萬日圓送兒進名校！他出社會後不回家　一句話讓母心寒

行動電源爆炸！美75歲阿嬤「放腿上充電慘死」　Casely二度召回

南韓動物園「2歲公狼脫逃9天」終落網！　胃裡挖出魚鉤

Cos七龍珠角色慘了！　菲律賓男童身上都是漆洗不掉

伊朗批美國違反協議　革命衛隊：恢復控制荷莫茲海峽

331童染HIV！巴基斯坦醫院爆疏失　BBC臥底直擊：針筒重複使用

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

爭冠對決跨季73連勝政大　國體大胡晉豪：沒有不能撼動的球隊

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人一看招牌嚇壞：不可能吧？

櫻花姐姐現身帶動唱　與命理師雨揚同做公益

台北敦化北路工地起火！　火勢緊急撲滅幸無傷

快訊／國體大睽違8季重返UBA冠軍戰　將和跨季73連勝政大爭冠

星戰最強父子檔躍大銀幕！　曼達洛人死守「超Q金孫」古古：幹掉每個壞蛋

元元解放低胸炸上圍！　「被拍火辣事業線」網暈：看到妳都熱了

下一輪會談未定　伊朗副外長：川普推文很多，有時自相矛盾

奧莉維亞超狂「包下凡爾賽宮」熱舞！　睽違3年出輯嗨喊：想搖下車窗熱吻

徐至琦遭控滑雪團詐欺　反省自己：為什麼單身XD

國際熱門新聞

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

巴基斯坦331童染HIV　醫院針筒重複使用

快訊／2商船穿越荷莫茲海峽傳槍擊

伊朗開放荷莫茲海峽！道瓊狂飆破1000點

伊朗革命衛隊：恢復對荷莫茲海峽控制

油輪船隊通過荷莫茲海峽！　多艘油輪跟進

伊朗提一條件　再度威脅：封鎖荷莫茲海峽

伊朗開放荷莫茲海峽！川普狂發11篇文

美國11科學家接連死亡失蹤　白宮要查了

行動電源爆炸害「美75歲阿嬤死亡」！

快訊／川普：伊朗全面開放荷莫茲海峽

即／日本再「淺層地震」　立山黑部纜車停駛

更多熱門

相關新聞

伊朗開放海峽前神秘客現身！7.6億放空原油

伊朗開放海峽前神秘客現身！7.6億放空原油

伊朗外交部於17日宣布重啟荷莫茲海峽，怎料在消息公開的前20分鐘，市場上突然出現一筆價值高達7.6億美元（約新台幣245億元）的布蘭特原油空單，精準預判油價隨後的跳水。由於此類「先知型」交易在近期已發生多次，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已正式介入調查，質疑國際外交決策已淪為特定金融大戶的牟利工具。

伊朗尚未同意與美國展開新一輪談判

伊朗尚未同意與美國展開新一輪談判

伊朗革命衛隊：恢復對荷莫茲海峽控制

伊朗革命衛隊：恢復對荷莫茲海峽控制

美軍中東前線「伙食超慘」　碎肉＋玉米餅

美軍中東前線「伙食超慘」　碎肉＋玉米餅

油輪船隊通過荷莫茲海峽！　多艘油輪跟進

油輪船隊通過荷莫茲海峽！　多艘油輪跟進

關鍵字：

伊朗

讀者迴響

熱門新聞

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

台女星瞞10年真相「兒子已30歲」

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

現場慘況曝光！71歲嬤「要停車卻衝進85度C」　撞死用餐客

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

日職驚悚一幕！現場急抬擔架

快訊／駐日代表李逸洋突宣布返台治療

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C突加速　撞進店內釀1死

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

更多

最夯影音

更多
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面