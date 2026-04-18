下一輪會談未定　伊朗副外長：川普推文很多，有時自相矛盾

▲伊朗外交部副部長哈蒂柏札德出席土耳其南部安塔利亞外交論壇時，場邊受訪。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

伊朗外交部副部長哈蒂柏札德指出，在巴基斯坦居中協調下展開的首輪伊朗與美國和平會談告吹後，下一次協商時間仍未敲定。

根據法新社報導，哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）於土耳其南部安塔利亞（Antalya）舉行的年度外交論壇場邊接受訪問時表示：「在雙方尚未就會談架構取得共識前，無法確定具體日期……目前重點在於建立彼此都能接受的諒解框架。我們不願參與注定失敗、甚至可能被用來升高緊張情勢的談判或會議。」

在伊朗軍方稍早宣布再次封閉戰略要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，哈蒂柏札德回應，美國「無法將自身意志強加於人」，尤其是在該水道問題上。

他向媒體表示：「伊朗正以善意努力確保荷莫茲海峽的安全通行，美方不應將封鎖該水道的意圖強加在伊朗身上。」

▲川普頻發聲引質疑，伊朗副外長：有時自相矛盾。（圖／達志影像／美聯社）



對於華府揚言若無法與德黑蘭達成協議，可能再次發動攻擊，哈蒂柏札德則提到，美國總統川普「推文很多」。

他在這座地中海沿岸城市出席論壇期間受訪時說：「美方發出大量推文與言論，有時令人困惑，你也知道，有時甚至彼此矛盾。」