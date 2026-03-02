英才准美軍「用基地打伊朗」　駐賽普勒斯基地秒遭無人機襲擊

▲英國首相施凱爾（Keir Starmer）點頭讓美軍使用英國軍事基地對抗伊朗飛彈設施。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

英國駐賽普勒斯軍事基地疑似遭到無人機攻擊，所幸這起事件並未造成人員傷亡。然而在此之前數小時，英國首相施凱爾才剛宣布授權美軍使用英國基地打擊伊朗飛彈設施，時機敏感，引發高度關注。

根據《天空新聞網》報導，英國國防部發言人稍早指出，位於中東的英國皇家空軍駐賽普勒斯阿克羅提里基地遭到疑似無人機攻擊。

他表示，「我們的武裝部隊正在應對午夜發生在塞浦路斯阿克羅提里皇家空軍基地的疑似無人機攻擊。所幸這次襲擊並未造成人員傷亡，但軍方已將該區域的兵力防護等級提升至最高級別。」

英國國防部強調，「基地已採取行動保護我們的人員，這是一個正在發展的情況，將適時提供進一步資訊。」

就在攻擊發生前幾小時，英國首相施凱爾1日才在社群媒體上發布聲明，證實已同意美國請求，允許美軍使用英國軍事基地對伊朗飛彈設施展開行動。施凱爾表示，這項決定是「為了防止伊朗在該地區發射飛彈，造成無辜平民死亡，讓英國人的生命處於危險之中，並攻擊未參與衝突的國家。」

他強調，授權行動具有「特定且有限的防禦目的」，主要針對伊朗的飛彈發射場和儲存設施。

此外，施凱爾也明確劃下紅線表示，英國「不會參與針對伊朗政權的攻擊行動」。自2月28日以來，英國僅執行防禦性任務，包括攔截針對伊拉克北部和卡達的伊朗無人機。

此次授權使用的基地包括位於英格蘭西南部格洛斯特郡的費爾福德皇家空軍基地，以及印度洋查戈斯群島上的迪戈加西亞美英聯合基地。儘管費爾福德基地名義上屬於英國皇家空軍，但實際上完全由美國空軍根據長期的英美防務協議營運。任何從英國領土發起的戰鬥任務都必須獲得英國政府的明確同意，這讓倫敦擁有最終決定權。

值得注意的是，美國總統川普2月曾公開批評英國，起因是英國官員拒絕讓美軍使用這些基地對伊朗進行先制打擊，川普當時指出，對基地使用的限制可能妨礙美國的作戰規劃。