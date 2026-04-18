日本長野一天內多震！　氣象廳：恐出現震度6強以上搖晃

▲日本長野縣一日多起地震。（圖／翻攝自Google地圖）



記者董美琪／綜合報導

日本長野縣今（18）日接連出現多起地震，其中大町市測得最大震度達5強。日本氣象廳警示，震央一帶存在活斷層帶，若引發規模較大的地震，可能出現震度6強以上的劇烈搖晃，提醒民眾提高警覺。

根據日本放送協會（NHK）報導，長野縣北部於當地時間下午1時20分許（台北時間中午12時20分）發生地震，初估規模5.0，大町市觀測到最大震度5強，周邊區域則出現震度1至3的搖晃。氣象廳在進一步分析後，將震源深度由原先的10公里修正為8公里。

約隔1個半小時，當地下午2時54分許（台北時間下午1時54分）再次出現地震，長野市與大町市測得最大震度5弱，推估規模為5.1，深度約10公里。

之後在下午5時47分左右（台北時間下午4時47分），同一區域再發生地震，規模約3.0、深度約10公里，大町市觀測到最大震度3。所幸連續地震皆未引發海嘯。

氣象廳召開記者會表示，未來約一週內，尤其接下來2至3天，仍可能出現最大震度5強程度的地震，甚至不排除發生更強烈搖晃的情況。

此外，氣象廳提醒，受地震影響較大的地區，落石與坍方風險將提高，民眾需留意後續地震活動與降雨狀況。

氣象廳指出，震央附近分布有斷層帶，該區過去也曾多次發生伴隨強烈震動的地震。相關人員進一步說明，不排除周邊活斷層可能誘發更大規模地震，一旦發生，恐出現震度6強以上的劇烈搖晃。