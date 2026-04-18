正妹泰潑水節「遭噴射迷姦藥」全身抽搐癱軟照曝　水槍疑犯罪工具

▲被害女性警告，水槍內的水也可能有心人士下藥。（圖／TikTok／@jeeeppji）



記者王佩翊／編譯

泰國4月迎來潑水節，然而曼谷卻傳出新型態犯罪。泰國一名女子在TikTok警告稱，自己與男友在知名夜店Route 66參加潑水活動時，突然全身抽搐、口吐白沫並陷入昏迷，送醫後證實體內有俗稱迷姦藥的GHB殘留。然而她在過程中完全沒有飲用陌生人飲料，懷疑是有人將裝有迷姦藥水的水槍往她臉部與嘴巴掃射。

沒拿陌生人飲料也中招 水槍恐成迷藥載體

根據The Thaiger報導，TikTok用戶@jeeppji於4月13日公開自己躺在病床上的照片。她表示，她與男友事發當晚10點抵達潑水節活動會場、Route 66夜店，然而11點便開始出現嚴重症狀，不斷抽搐、口吐白沫，最終失去意識。

令她起疑的是，她當晚全程由男友陪同，兩人共飲同一杯有蓋子的飲料，且她堅決不拿陌生人的酒水，也不與人碰杯，但男友完全沒事，唯獨她出現不適反應。

她回憶道，當晚曾有人多次朝她的臉部與嘴巴噴水，因此懷疑藥物就是透過水槍噴入體內。雖然有網友質疑GHB成本高昂，且透過噴水進入人體的劑量是否足以產生藥效，但她隨後貼出醫療診斷證明，證實血液與尿液中確實檢出GHB成分。

她同時也呼籲，在潑水節玩樂的女性務必要注意自身安全。

「不只我一個人受害」 女子示警引發恐慌

原PO強調，自己在醫院得知，當晚不只她一名受害者出現類似症狀。GHB 是一種強效中樞神經抑制劑，少量攝取會導致頭暈、混亂，大量則會引發抽搐甚至長時間昏迷，常被歹徒用於性侵或搶劫，因此俗稱迷姦藥。