　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

正妹泰潑水節「遭噴射迷姦藥」全身抽搐癱軟照曝　水槍疑犯罪工具

▲▼泰正妹潑水節「遭噴射迷姦藥」全身抽搐癱軟照曝　兇手疑是水槍。（圖／TikTok／@jeeeppji）

▲被害女性警告，水槍內的水也可能有心人士下藥。（圖／TikTok／@jeeeppji）

記者王佩翊／編譯

泰國4月迎來潑水節，然而曼谷卻傳出新型態犯罪。泰國一名女子在TikTok警告稱，自己與男友在知名夜店Route 66參加潑水活動時，突然全身抽搐、口吐白沫並陷入昏迷，送醫後證實體內有俗稱迷姦藥的GHB殘留。然而她在過程中完全沒有飲用陌生人飲料，懷疑是有人將裝有迷姦藥水的水槍往她臉部與嘴巴掃射。

沒拿陌生人飲料也中招　水槍恐成迷藥載體

根據The Thaiger報導，TikTok用戶@jeeppji於4月13日公開自己躺在病床上的照片。她表示，她與男友事發當晚10點抵達潑水節活動會場、Route 66夜店，然而11點便開始出現嚴重症狀，不斷抽搐、口吐白沫，最終失去意識。

令她起疑的是，她當晚全程由男友陪同，兩人共飲同一杯有蓋子的飲料，且她堅決不拿陌生人的酒水，也不與人碰杯，但男友完全沒事，唯獨她出現不適反應。

她回憶道，當晚曾有人多次朝她的臉部與嘴巴噴水，因此懷疑藥物就是透過水槍噴入體內。雖然有網友質疑GHB成本高昂，且透過噴水進入人體的劑量是否足以產生藥效，但她隨後貼出醫療診斷證明，證實血液與尿液中確實檢出GHB成分。

她同時也呼籲，在潑水節玩樂的女性務必要注意自身安全。

「不只我一個人受害」　女子示警引發恐慌

原PO強調，自己在醫院得知，當晚不只她一名受害者出現類似症狀。GHB 是一種強效中樞神經抑制劑，少量攝取會導致頭暈、混亂，大量則會引發抽搐甚至長時間昏迷，常被歹徒用於性侵或搶劫，因此俗稱迷姦藥。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／撞進85度C瞬間畫面曝！吃早餐客人慘死
快訊／曾是Kobe偶像！　籃球史傳奇「聖手」病逝
和田彩花結婚了！　選在台灣登記
快訊／85度C內部慘況曝！客人吃早餐被撞死
Meta大裁員　估砍8000名員工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正妹泰潑水節「遭噴射迷姦藥」全身抽搐癱軟照曝　水槍疑犯罪工具

美軍事核能航太11科學家接連死亡失蹤　白宮聯手FBI調查

川普：習近平非常高興荷莫茲開放　川習會可能是歷史性會晤

美伊戰火延燒全球！華府外交電報曝「3大盟友」集體出現動搖

Meta又大裁員！5/20「先砍8000人」下半年還有第2波　員工挫著等

英法多國歡迎荷莫茲海峽開放　聯合國：朝正確方向邁進

月領14萬日圓不夠！日女「退休鄉下夢」變錢坑 存款快燒光

川普稱伊朗同意「免費交出濃縮鈾」！ 　伊朗秒打臉：神聖如國土

荷莫茲「20艘船遭卡關、折返」！說好全面開放　伊朗又祭新規定

現金換濃縮鈾？美伊密談驚人交易　川普擬解凍伊朗資產200億美元

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

白沙屯媽祖太神　鑾轎轉向孝媳！2天找到失蹤婆婆　夢中送男嬰！結紮男竟再得子

李乾龍「追蹤器」僅是防丟定位器！　綠委轟藍營惡意栽贓應道歉

正妹泰潑水節「遭噴射迷姦藥」全身抽搐癱軟照曝　水槍疑犯罪工具

美軍事核能航太11科學家接連死亡失蹤　白宮聯手FBI調查

川普：習近平非常高興荷莫茲開放　川習會可能是歷史性會晤

美伊戰火延燒全球！華府外交電報曝「3大盟友」集體出現動搖

Meta又大裁員！5/20「先砍8000人」下半年還有第2波　員工挫著等

英法多國歡迎荷莫茲海峽開放　聯合國：朝正確方向邁進

月領14萬日圓不夠！日女「退休鄉下夢」變錢坑 存款快燒光

川普稱伊朗同意「免費交出濃縮鈾」！ 　伊朗秒打臉：神聖如國土

荷莫茲「20艘船遭卡關、折返」！說好全面開放　伊朗又祭新規定

現金換濃縮鈾？美伊密談驚人交易　川普擬解凍伊朗資產200億美元

勞動節連假國道車潮最高衝1.2倍　匝道封閉＋替代路啟動

汐止停車場倉庫「雜物突起火」竄恐怖黑煙　警消馳援灌救

中東戰事和緩曙光　專家估：第2季新台幣甩頹勢站穩「31字頭」

李灝宇大聯盟初登場吞首K　紅襪官方發文附嘆氣符號惹議

李政厚連4場安打！巨人擺脫墊底　10比5擊退國民

新竹物流系統掛了2天還沒修好　用戶崩潰：都多久了

剴剴案「社工判2年」一票人怒喊太輕　律師揭困境：會有一波離職潮

戲曲學院累計53學生食物中毒　校方：明天第二次全面清消

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C停車場突加速　整台衝進店釀1死

快訊／曾是Kobe偶像！　籃球史傳奇「聖手」奧運得分王舒密特病逝

許維恩發結緣水被指示「鑽轎腳」　被曬傷不喊苦：是媽祖認證的光

國際熱門新聞

伊朗開放荷莫茲海峽！道瓊狂飆破1000點

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

伊朗開放荷莫茲海峽！川普狂發11篇文

伊朗提一條件　再度威脅：封鎖荷莫茲海峽

快訊／川普：伊朗全面開放荷莫茲海峽

醫師切錯器官！　70歲患者大出血身亡

川普：伊朗承諾不再封荷莫茲海峽！

即／美伊第二輪談判20日巴基斯坦登場

現金換濃縮鈾？美伊「200億美元」驚人交易

川普：美國、伊朗將在這兩天內達成和平協議

離奇！9旬翁剛送火化　靈堂瞬間起火燒毀

伊朗開放荷莫茲海峽　美股收高868點

路透：伊朗代表怕被暗殺　巴基斯坦護航回國

即／狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！

更多熱門

相關新聞

赴泰潑水節失蹤3天！　36歲台男找到了

赴泰潑水節失蹤3天！　36歲台男找到了

台灣一名36歲男子日前隨友人赴泰國芭達雅慶祝潑水節，與泰籍女友發生爭吵後一氣之下獨自離開飯店，卻失聯整整3天，女友報案後警方展開搜尋，16日終於在當地一家醫院尋獲男子，目前正接受身心健康治療。

2分鐘劫7740萬　嫌搶走15公斤金飾逃逸

2分鐘劫7740萬　嫌搶走15公斤金飾逃逸

印尼直升機墜毀　8人全罹難

印尼直升機墜毀　8人全罹難

李在明將出訪印度、越南　攜四大財閥同行

李在明將出訪印度、越南　攜四大財閥同行

西雙版納潑水節路人開車門使勁潑 車內全濕還有一處冒煙

西雙版納潑水節路人開車門使勁潑 車內全濕還有一處冒煙

關鍵字：

泰國潑水節迷姦藥GHB夜店東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

台女星瞞10年真相「兒子已30歲」

日職驚悚一幕！現場急抬擔架

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

現場慘況曝光！71歲嬤「要停車卻衝進85度C」　撞死用餐客

伊朗開放荷莫茲海峽！道瓊狂飆破1000點

李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

「4姊妹同框」等了225年　白沙屯媽首度駐駕福安宮

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

快訊／柯文哲逢甲夜市掃街「遭噴辣椒水」！

羅志祥愛徒爆熱戀吳宗憲「第四個女兒」真實關係全說了

很容易暈船的三大星座！

更多

最夯影音

更多
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面