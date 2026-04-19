印度籍油輪荷莫茲海峽遇襲！印方召見大使與伊朗交涉

▲一艘印度油輪在荷莫茲海峽遇襲 。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

荷莫茲海峽衝突升溫，印度外交部18日證實，兩艘掛有印度國旗的商船在試圖穿越海峽時遭到襲擊，其中包含油輪「Sanmar Herald」。新德里當局隨即召見伊朗駐印度大使表達「深切關注」，並指示其向德黑蘭轉達印方立場。雖然目前確認船員與船隻均安全，但印度政府已正式要求伊朗儘速重啟協助印度籍船隻通航的程序，以維護國際航道運作。

伊朗開火驅離 印度籍油輪「Sanmar Herald」確認平安

根據最新戰報，印度籍油輪「Sanmar Herald」18日在穿越荷莫茲海峽時遭遇襲擊。印度政府消息人士隨後發布聲明，確認該船隻及全體船員目前皆處於安全狀態。雖然遭到武力干擾，但並未造成人員傷亡或船體嚴重毀損，目前該船已在印方監控下確保安全。

新德里召見伊朗大使 強硬要求恢復航道秩序

針對此項威脅商船安全的事件，印度外交部高層官員召見伊朗駐印度大使進行正式交涉。印方在會談中明確表達了對襲擊事件的「深切關注」，並要求大使立即向伊朗當局傳達印度的嚴正立場。印度政府強調，必須儘早恢復並簡化印度籍船隻穿越海峽的作業程序，確保供應鏈穩定。

外交管道持續交涉 伊朗大使允諾轉達印方觀點

面對印度的正式外交舉措，伊朗大使在會中表示，將會把印度的觀點與需求完整轉達給德黑蘭相關單位。這起事件顯示出，隨著荷莫茲海峽封鎖態勢持續，原本保持中立的貿易大國也開始面臨實質航安挑戰。印度政府目前正透過外交與軍事管道雙管齊下，確保持續獲取能源供應並保障國人生命財產。