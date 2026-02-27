池上元宵祈福擔飯繞境　關山警全力規劃交通與治安維護

▲關山警參加池上元宵祈福擔飯繞境協調會。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣池上鄉公所為確保「115年(丙午)元宵祈福擔飯繞境活動」順利舉行，已於1月5日及26日晚間19時，邀集關山警察分局副分局長陳俊傑、保安組長方裕翔、交通組長張珈源、偵查隊長鄭志舷及池上聯合所所長蔡欣妤等警政幹部，並會同參與活動的14個陣頭及相關單位，召開兩場協調會議，就治安、交通疏導、遶境動線及緊急應變機制進行充分溝通，期使活動在周全規劃下順利進行，回歸祈福平安、凝聚人心的原意。

池上鄉公所訂於115年3月3日(星期二)盛大舉辦「115年(丙午)元宵祈福擔飯繞境活動」，活動文化傳承近一甲子，是地方具代表性的民俗盛事，象徵宮廟與庄頭之間互助共食、共享福氣。今年共有14個在地陣頭隊伍共襄盛舉，透過日間祈福繞境、擔飯共食及夜間藝陣嘉年華，展現池上團結合作與濃厚人情味。

活動當日10時起，將於玉清宮集結出發展開祈福繞境，神轎及陣頭沿途行經街庄，為地方祈求風調雨順、闔家平安；17時後移師保安宮舉行「擔飯共食」，由各陣頭及信眾準備象徵祝福的飯菜，分享給參與民眾，延續池上特有的共食文化。18時，「夜間藝陣嘉年華」於東欣路集結登場，今年特別邀請來自花蓮縣富里鄉的義民廟團隊帶來神轎繞境演出，融合傳統信仰與創新元素，團員身著整齊花布服裝，展現濃厚客家精神。義民爺信仰曾一度式微，近年在地方耆老與居民努力下重新恢復，期盼透過此次演出，再現義民爺團結守護、庇佑鄉里的信仰力量。

關山警察分局表示，元宵祈福擔飯繞境活動為池上地區重要且珍貴的民俗文化，不僅凝聚地方向心力，也展現宗教信仰與人文情感的深厚底蘊。分局將於活動期間妥善規劃警力部署，加強交通疏導、治安維護及人潮安全管理，並與主辦單位及各陣頭保持密切聯繫，全力確保活動順利進行，讓鄉親與遊客在安全無虞的環境中，安心參與元宵盛事，共同祈願地方平安、幸福綿延。