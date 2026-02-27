228連假悠遊台東不卡關　交通攻略一次看

▲台東228連假交通專案守護民眾出行。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

今年和平紀念日連假共計3天。預期春季旅遊將湧現人車潮，台東縣警察局已針對轄內花季活動、著名景點及易壅塞路段，妥適規劃交通疏導與管制專案勤務。本次執行重點涵蓋省道台9線、台11線及台東市區主要幹道，警方將全面動員以維護道路交通安全，並協調施工單位於連假期間停止施工，確保道路通行順暢。

在具體管制措施方面，針對熱門景點如池上伯朗大道、多良火車站、知本溫泉及大武之心南迴驛站等重要據點，各分局將視交通實況調派警力加強維護。台9線394.8公里處（松子澗段）因車道縮減，警方將實施相關管制並視實際情況進行輪放管制；台9線397.2公里（金崙大橋北端）於車多時，將管制除定期客運外車輛由金崙大橋北端出入，並啟動替代道路金崙大橋南端方案。各分局亦規劃「快速交通疏導小隊」以即時應變突發路況，縮短交通事故排除時程，避免車流回堵。

此外，警方於連假期間將持續針對酒後駕車、違規停車及危險駕駛等嚴重妨害秩序行為加強執法，並針對台東市區如新生路、中華路等主要幹道及人氣商店周邊執行秩序整頓。交通警察隊隊長吳昇忠提醒用路人，出發前應確認車況，並隨時透過「台東即時交通資訊網」及收聽警廣（FM 94.3）掌握最新路況。如遇車多壅塞，請保持耐心並遵守員警指揮，保持路口淨空，共同達成「開心出遊、順暢回家」的目標。