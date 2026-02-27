東警交通隊前往巴拉雅拜部落文健站宣導　強化長者安全用路觀念

▲東警交通隊走進巴拉雅拜部落。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局交通警察隊近日前往巴拉雅拜部落文健站，與部落長者及居民共同參與交通安全宣導活動。活動透過互動式問答與情境分享，讓居民在輕鬆愉快的氛圍中，學習並強化正確的交通安全觀念。

宣導中特別針對高齡駕駛換照議題，提醒長者隨著年齡增長，反應速度與視力可能有所下降，為了確保自身與他人安全，應依規定定期換照並接受相關檢測，避免因身體狀況不適合駕駛而造成危險。

在行人安全方面，交通隊強調「行人優先」的重要性，提醒駕駛人行經路口或斑馬線時，應主動減速並禮讓行人。警方指出，尊重行人通行權不僅是法律要求，更是建立友善交通文化的核心。此外，也加強「停讓文化」的宣導，提醒駕駛人遵守號誌、標誌及標線，尤其在無號誌路口，應依規定停讓，避免因搶快或忽視規範而引發事故。警方期望透過持續宣導，降低路口事故發生率，提升整體交通安全。

交通隊也特別呼籲年長者外出時務必注意自身安全。建議外出時選擇鮮豔亮色系的服裝或配件，例如白色、黃色或螢光色系，以提升辨識度。鮮明的穿著能讓駕駛人更容易在夜間或光線不足的環境中注意到行人，進而減少事故發生的風險。

交通警察隊長吳昇忠表示，交通安全的推廣不僅是單次活動的成果，更是一項持續性的工作。他強調，唯有讓安全理念融入日常生活，才能真正降低事故風險。未來交通隊將持續走入各部落，透過多元方式與居民互動，讓交通安全成為社區共同的價值，進一步提升整體生活品質。