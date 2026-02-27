李千娜提出刑事告訴！律師喊不理解「這很難成立」曝原因：要斟酌

▲李千娜（中）今再發聲明。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

李千娜參與改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》，事後因脫口「沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」引起眾人不滿。她今（27）日對此事再發聲明，除了提出刑事告訴，也將片酬捐出。對此，律師陳君瑋表示，「經紀公司終於有點sense了」，不過，提告刑事妨害名譽訴訟，其實很難成立，這部分應斟酌。

李千娜提刑事告訴、片酬捐給慈林基金會

李千娜27日再發出聲明，表示深怕對林義雄先生及受害者家屬造成二次傷害，宣布將對製作方提出刑事告訴，並硬起來要求「全數刪除」她的演出畫面，同時將該片全數片酬捐給由林義雄創辦的慈林基金會，期盼能以實際行動表達歉意。

律師：經紀公司終於有點sense了

對此，律師陳君瑋在臉書粉專發文表示，「經紀公司終於有點sense了」，選在228前做了挽救的措施，這個時間點應該是精心安排的，因為林宅血案發生的時間點就是228。

民事有機會成立，但刑事恐怕很難

接著看到法律層面，陳君瑋指出，提告電影公司民事賠償部分，因為欺騙有授權，和李千娜接演具有因果關係，所以很有機會成立；不過提告刑事妨害名譽訴訟，他認為很難成立，因為李千娜引起的負評，來源是社會大眾，而非電影公司，所以他不理解提起的必要性，這部分應該斟酌。

最後陳君瑋表示，此事最該批評的，應該是製作公司和特定知道歷史的一人。他也直言，藝人不只要很會表演，也需要了解整個案子的來龍去脈，這樣才比較不會踩雷，另外，經紀公司也要夠強大、夠有知識，不要接莫名其妙的項目，否則得不償失。