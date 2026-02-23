陸春節票房衝破50億人民幣　連續8年破億人次進影院

▲《飛馳人生3》拿下大陸春節電影檔期票房第一。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸2026年春節檔期電影票房數據公佈，在被稱為史上最長春節假期期間，總票房突破50億元（人民幣，下同），觀影人次再度破億，也是連續第8年人次破億。數據顯示，春節檔期自農曆臘月二十八延續至正月初七，多部新片集中上映，截至目前，全年電影總票房（含預售）已突破75億元，暫列全球單一市場階段性票房首位。

▲大陸春節票房。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

《央視新聞》報導，據網路平台數據，2026年春節檔電影總票房（含預售）突破50億元！其中，《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《鏢人：風起大漠》、《熊出沒・年年有熊》位列前四。

據了解，大陸2026年年度電影總票房（含預售）已突破75億元，超越北美市場，暫列全球單一市場票房冠軍，春節檔片單涵蓋喜劇、動作、動畫、科幻等類型，多形態內容也使得民眾願意進影院觀影。

▲大陸動畫片及科幻片春節票房不俗。（圖／翻攝央視新聞）

《飛馳人生3》為系列第三部作品，延續賽車主題，觀眾觀影後透露，片中賽道場面與節奏設計具極吸引力；張藝謀執導的諜戰題材電影《驚蟄無聲》則是聚焦現代都市背景下的國安追蹤行動，透過無人機視角與動態鏡頭語言呈現緊張氛圍。

武俠動作片《鏢人：風起大漠》以實景拍攝與武打場面為賣點，講述運鏢護送任務與人物命運交織的故事；至於《星河入夢》、《熊貓計劃之部落奇遇記》、《熊出沒・年年有熊》等影片也在春節檔期交出不凡成績，內容涵蓋科幻與動畫題材。

▲大陸三、四線城市是春節期間重要電影消費市場主力。（圖／翻攝央視新聞）

在民間消費力方面，三、四線城市成為票房重要支撐。根據票務平台數據顯示，三、四線城市已連續三年成為春節檔票房主力，今年春節則以山東濱州、遼寧阜新、內蒙古赤峰等地影院進入大陸全國票房前列。