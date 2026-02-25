228事件79週年　賴清德：沉默會讓竄改歷史者有可趁之機

▲民進黨中執會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

1980年震驚全台的「林宅血案」被視為戒嚴時期國民黨威權政權對黨外人士的「國家暴力」代表；但因近期改編此案的電影《世紀血案》並未取得當事人同意就拍攝，爆發嚴重倫理爭議，也讓各界高度關注命案真相。國發會檔案管理局昨聲明，已將相關檔案全數解密。而本週六為二二八事件79週年，總統賴清德今（25日）表示，沉默可能使記憶模糊，威權政府對歷史的改寫，這些過去，讓有心竄改歷史的人提供可趁之機。

民進黨今召開中執會，會中賴清德致詞時提到，本週六為二二八事件七十九週年。二二八事件，是台灣歷史最深沉的傷痛。它在無數的台灣家庭心中，留下長久而無聲的哀慟。由於歷史事件所造成的傷痛，以及威權政府的打壓，讓許多人選擇沉默，把記憶埋藏在內心深處，避免再次受到傷害。

賴清德表示，然而，沉默可能使記憶模糊，加上威權政府對歷史的改寫，這些過去，讓有心竄改歷史的人，提供可趁之機。面對過去，我們不需要恐懼，只需要真相；轉型正義，不是仇恨與意識形態，而是記憶與清創療傷的過程。當我們對自身歷史的理解越清晰，民主共同體的根基也就越穩固。

賴清德指出，希望大家都能夠時時謹記共同走過的道路，團結守護台灣的民主與自由。

