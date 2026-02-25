　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

228事件79週年　賴清德：沉默會讓竄改歷史者有可趁之機

▲▼民進黨中執會、新任黨團幹部蔡其昌、范雲、莊瑞雄報到。（圖／民進黨提供）

▲民進黨中執會。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

1980年震驚全台的「林宅血案」被視為戒嚴時期國民黨威權政權對黨外人士的「國家暴力」代表；但因近期改編此案的電影《世紀血案》並未取得當事人同意就拍攝，爆發嚴重倫理爭議，也讓各界高度關注命案真相。國發會檔案管理局昨聲明，已將相關檔案全數解密。而本週六為二二八事件79週年，總統賴清德今（25日）表示，沉默可能使記憶模糊，威權政府對歷史的改寫，這些過去，讓有心竄改歷史的人提供可趁之機。

民進黨今召開中執會，會中賴清德致詞時提到，本週六為二二八事件七十九週年。二二八事件，是台灣歷史最深沉的傷痛。它在無數的台灣家庭心中，留下長久而無聲的哀慟。由於歷史事件所造成的傷痛，以及威權政府的打壓，讓許多人選擇沉默，把記憶埋藏在內心深處，避免再次受到傷害。

賴清德表示，然而，沉默可能使記憶模糊，加上威權政府對歷史的改寫，這些過去，讓有心竄改歷史的人，提供可趁之機。面對過去，我們不需要恐懼，只需要真相；轉型正義，不是仇恨與意識形態，而是記憶與清創療傷的過程。當我們對自身歷史的理解越清晰，民主共同體的根基也就越穩固。

賴清德指出，希望大家都能夠時時謹記共同走過的道路，團結守護台灣的民主與自由。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／永豐銀爆內神通外鬼　經理涉助詐貸4千萬遭搜索
快訊／「抽出2名輝達股東」！每人賺302萬　萊爾富幸運門市曝
快訊／吳中純女兒發聲「無法用言語形容的痛、想跟妳離開」
前主播吳中純猝逝　醫曝「淋巴癌6大徵兆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

徐巧芯親說明「芯版」國防特別條例　編8700億買愛國者等武器

228事件79週年　賴清德：沉默會讓竄改歷史者有可趁之機

搭計程車反被司機捐400元　李四川還原始末：我還是有把錢退還

快訊／涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

北市推「育兒減少工時」試辦計畫！　蔣萬安：考慮動用預備金

韓國瑜關心攝護腺抓2小時　賴清德重申：合憲下「一定」赴立院報告

鄭習會3月12日登場？　國民黨斥謠言：鄭麗文那天要去國父紀念館

讓長輩回家不再是壓力！克服空間限制　蘇巧慧催生鶯歌車站電扶梯

顧立雄盼立院先授權3項軍購案發價書　綠委：促朝野儘速授權簽署

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

徐巧芯親說明「芯版」國防特別條例　編8700億買愛國者等武器

228事件79週年　賴清德：沉默會讓竄改歷史者有可趁之機

搭計程車反被司機捐400元　李四川還原始末：我還是有把錢退還

快訊／涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

北市推「育兒減少工時」試辦計畫！　蔣萬安：考慮動用預備金

韓國瑜關心攝護腺抓2小時　賴清德重申：合憲下「一定」赴立院報告

鄭習會3月12日登場？　國民黨斥謠言：鄭麗文那天要去國父紀念館

讓長輩回家不再是壓力！克服空間限制　蘇巧慧催生鶯歌車站電扶梯

顧立雄盼立院先授權3項軍購案發價書　綠委：促朝野儘速授權簽署

小巨蛋見證不敗神話！世界室內拔河錦標賽3月開戰、男女隊誓言守金

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」逮3外籍女　看護都下海兼差

今年首次航海人員測驗　即日起開放下載測驗通知書

宋晟睿請纓回母隊先發　平野慎重安排：拜託不要受傷

交通部出手整頓天價拖吊費亂象　法令拚年底上路

陸短劇男演員疑「2度偷抓女演員胸部」　正片一刀未剪遭炎上

低階、低價 MCU/PMIC漲風起　資源排擠下的漲價行情

MSCI台股成分股的投資密碼　台股總市值突破百兆

台股釐清國際3大變數　美國新關稅違憲？美民負擔將降

高市早苗：密切關注川普新關稅　承諾穩定落實5500億美元投資

阮月嬌會唱台語歌?! 　阿翰秀歌技被王識賢認證

政治熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

「育兒日減1小時工時」申請方式曝　父母設籍於台北市

涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

韓國瑜示警國民黨「窒息危機」　林濁水讚：如此氣魄朝野獨一無二

「龍仔」沒骨折！　蔡其昌曝小熊隊態度：還需觀察

無菸政策仍一堆菸蒂　她籲設3分鐘吸菸區：不然1根菸蒂蔣萬安深蹲1次

郭正亮：綠想「造神鄭麗君」卻亂了　民進黨都不用選

江啟臣遭質疑收割航線政績！　網刷一排「謝謝蔡其昌」

沈伯洋用塔羅牌算立法院未來2年！　示警「狀況不是很好」

網友質疑對美軍購不知買什麼　黃暐瀚：自己關在黑箱抱怨世界一片黑

卓榮泰喊「接受新式核能」　國民黨：親手推倒非核神主牌

吳欣岱喊走3分鐘就該有吸菸區　Cheap直言做法極端：廁所都沒這麼多

更多熱門

相關新聞

涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

民進黨今（25日）召開中執會，會中也審視近日黨內登記六都議員初選中，部分爭議人選的參選資格，其中涉助理費案一審被判7年10月的陳怡君、涉性騷的素人牙醫謝秉舟皆被撤銷初選登記；日前爆出酒駕的黃偵琳則自行退選，三人確定無法在2026大選中披綠袍參選。

韓國瑜關心攝護腺抓2小時　賴清德重申：合憲下「一定」赴立院報告

韓國瑜關心攝護腺抓2小時　賴清德重申：合憲下「一定」赴立院報告

快訊／賴清德感謝柯建銘！　「完成交棒」為台灣民主留深厚基礎

快訊／賴清德感謝柯建銘！　「完成交棒」為台灣民主留深厚基礎

邱毅嘆：柯建銘還是輸給了賴清德　蔡英文力量根本不是賴的對手

邱毅嘆：柯建銘還是輸給了賴清德　蔡英文力量根本不是賴的對手

賴清德國情報告協商無共識　黃國昌：別執著用詞「重點是實問實答」

賴清德國情報告協商無共識　黃國昌：別執著用詞「重點是實問實答」

關鍵字：

林宅血案二二八事件轉型正義歷史真相民進黨賴清德

讀者迴響

熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

彭佳慧回應了！

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

最不會社交三大星座！

陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

更多

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面