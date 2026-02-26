台東縣府辦《冠軍之路》電影欣賞　共築棒球夢

▲台東縣府辦《冠軍之路》電影欣賞共築棒球夢。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為深耕在地體育發展並鼓舞基層棒球選手士氣，台東縣政府於24日、25日連續兩天，在台東秀泰影城舉辦《冠軍之路》電影欣賞活動，邀請縣內三級棒球隊員共同觀賞。縣長饒慶鈴表示，期盼透過電影中12強賽事擊敗日本奪冠的熱血故事，激發小球員對棒球的熱情與信念，勇敢追逐屬於自己的夢想。

縣府指出，本次活動共邀請泰源國中、卑南國中、台東體中、成功商水、桃源國中、新生國中、卑南國小及新生國小等8所學校三級棒球隊員參與，總計約320人，分兩梯次進行觀影。現場氣氛熱烈，小將們在大銀幕前感受冠軍賽事的張力與感動，從中汲取成長與奮鬥的力量。

《冠軍之路》以運動員面對挫折仍堅持信念、突破困境為主軸，傳遞永不放棄的精神。饒慶鈴表示，這正是台東棒球長年累積的核心價值。期盼孩子們能從片中主角的奮鬥歷程，學習在高壓賽事與艱辛訓練中堅持到底，為未來競技舞台做好準備。

饒慶鈴強調，台東擁有深厚棒球底蘊，是孕育台灣優秀國手的重要搖籃。縣府團隊將持續優化訓練環境、充實軟硬體資源，並透過多元活動與政策支持，成為基層棒球最堅實的後盾，陪伴台東子弟兵穩健邁向更高層級的競技舞台。

此外，為完整呈現台東棒球百年發展軌跡與榮光，縣府主辦的「2026台東博覽會：紅土之上棒球特展」將於115年3月21日至4月5日，在台北松山文創園區一號倉庫A1館登場，邀請全國球迷與民眾共襄盛舉，一同見證紅土之上孕育出的台灣棒球傳奇。