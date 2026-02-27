　
生活

畢旅5250元「被罵又爛又貴」　網紅列明細：吃米不知道米價

畢旅5250元被嫌又爛又貴！他逆風喊「要爽就要花錢」：不知國旅行情？

▲台南某高中畢旅3天2夜行程每人收費5250元，引發熱議。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

台南一所高中畢業旅行3天2夜行程每人收費5250元，但午晚餐多數自理，且不少景點免門票，引發學生質疑「行程鬆散」，並PO上社群引發熱議。對此，網紅Cheap發表看法，直言「要爽就要花錢」，認為收費與行程、住宿等級相比並無不妥。

根據學生貼出的行程，第1天前往台中文化創意園區、一中街商圈與審計新村，晚間入住苗栗尚順君樂飯店；第2天為城市探索行程，午晚餐自理，續住同間飯店；第3天則安排麗寶樂園，午餐自理。整體為三天兩夜行程，多數餐食須自行負擔。

對此，Cheap以「吃米不知道米價」為題發文指出，行程內容或許稱不上豐富，但費用涵蓋住宿、車資、保險及樂園門票等基本成本。他表示，苗栗尚順君樂飯店四人房一晚牌價約3900元，麗寶樂園門票約799元，加上遊覽車租賃、保險與其他支出，5250元並不算貴。

他進一步指出，若再增加付費景點或安排合菜餐廳，團費可能上看7000至8000元，屆時又會被罵「為什麼要七千」、「合菜靠X難吃」、「加一點可以出國了」。他直言，學生期待「低價格＋高質感」的行程配置並不切實際，「你自己排兩天三夜看看要花多少錢，不知道國旅行情嗎？現在物價就這樣啊！」

貼文曝光後，網友則表示，「現在年代已經不適合過去那種畢旅了。」、「5000還好吧，國旅欸」、「價格是cheap，但這行程真的可憐到想哭」、「5250 玩三天還好吧，聽起來都砍到見骨了。」、「國旅就是這樣，沒啥好抱怨的。我兒子高中生，露營3天2夜就要繳7000新台幣。這個才是貴」、「十年前去花蓮的畢旅就5400了，現在5250很公道了」。

