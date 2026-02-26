畢旅3天2夜要5250元、4餐自理！台南高中生轟「破行程」校方回應

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者閔文昱／綜合報導

台南市一所國立高中畢業旅行行程近日在網路上掀起熱議。一名高二學生將學校發放的畢旅家長通知暨同意書PO上社群平台，質疑3天2夜行程內容單調，多達4餐需自理，卻要價5250元，直呼「誰家學校畢旅這麼破」，貼文曝光後迅速吸引大量瀏覽與討論。對此，校方也出面回應了。

根據學生公開的資料，該校畢旅行程規劃為4月下旬出發，首日前往台中文化創意園區、一中商圈及審計新村，午餐自理；第二天安排「城市探索」自由活動，午、晚餐皆自理；第三天則前往麗寶樂園，午餐同樣需自行處理。學生認為，多數景點本身免門票，若再加上餐費與個人支出，整趟旅費恐突破8000元，質疑費用與內容不成比例。

校方：景點來自學生票選、並未強制參加

對此，國立新化高中回應，行程規劃前已先向各班進行問卷調查，彙整學生票選出的前三名熱門景點納入招標規範，再依法公開招標交由旅行社統籌規劃。校方指出，5250元費用已包含交通、住宿、保險、門票及各班配置一名領隊的人事成本，每位學生對旅遊期待不同，行程難以滿足所有人，且並未強制學生參加，後續也會持續加強內部溝通。

旅行社喊冤：費用反映實際成本

承辦旅行社也說明，標案全程依公共工程委員會相關程序辦理，並經外聘委員與校內評審評定，流程公開透明。業者表示，相關費用涵蓋遊覽車租金、油資、司機小費、領隊費、住宿、停車費、門票及保險等支出，定價是依整體成本計算，若學生或家長認為不符期待，可自行選擇是否參與。

貼文曝光後，網友意見兩極，有人批評行程「像自由行」、「花錢被放生」，也有人認為在物價上漲背景下，3天2夜5250元未必不合理。校方強調，尊重學生表達意見的權利，將持續說明與溝通，盼外界理性看待。