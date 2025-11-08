演講被當面嗆「野史當正史」！Cheap一問傻了：具象化網路酸民

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬YouTuber Cheap 今（8）日在粉專表示，他昨天去中工演講，有學生在Q&A環節出言質疑「你找資料可以嚴謹一點嗎？」但進一步追問後，對方卻坦承「沒看影片」、「忘記是哪部」，讓他傻眼爆出OS，「同學這不是網路欸，你忘記我站在你前面！」讓Cheap感嘆的則是，「他的送頭，也具象化了網路酸民，他們也不查證，反正別人說什麼就抹你什麼。」

Cheap表示，他在演講完的Q&A環節時，被同學質疑「你找資料可以嚴謹一點嗎？」他便反問「具體來說，哪裡不嚴謹？」對方卻說「我不知道，我沒看你影片」。接著又被問「可以不要拿野史當正史嗎？」他又問「具體來說，哪部影片？」結果被回「我忘記了」，讓他超無言。

Cheap忍不住直呼，「同學這不是網路欸！你忘記我站在你前面可以直接回應你嗎？要當面嗆人記得先做功課，要不然就是在全校面前出糗。」他笑稱對方「送頭成功」，讓現場氣氛瞬間嗨爆，也具象化了「網路酸民」的樣子，「他們也不查證，反正別人說什麼就抹你什麼。」

他更補充，事後有PTT網友發文說他「演講被嗆爆」，讓他忍不住吐槽，「真的抹黑無極限，無恥寫在DNA裡。」Cheap強調現場氣氛其實很輕鬆，講完後還留下來30分鐘與學生合照、簽名，「詳細可以看我限動紀錄。」

貼文引發討論，「這學生是想當面出征卻沒帶彈藥」、「現在的年輕人分不清網路和現實」、「要嗆人也該準備點資料，不然真的丟臉」、「這位同學真的幫全場暖場成功」、「沒依據就先嘴再說」、「這程度真是丟中工的臉。」