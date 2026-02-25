正妹KTV續攤被拉進廁所侵犯　2惡狼「無悔意又狡辯」下場曝

▲高雄一正妹在KTV廁所遭兩色狼襲胸性騷。（示意圖／pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名外型亮眼的女子小雅（化名）原本只是和朋友到音樂酒吧放鬆，卻被硬拉去陪陌生人續攤，未料竟成惡夢開端。她在KTV內被嚴姓男子騙出包廂帶往公共廁所，對方上下其手之際，同行的葉姓男子又闖入助陣，兩人伸出狼爪，小雅驚恐逃離後報警提告，儘管2男矢口否認，高雄地院審理後仍依妨害性自主罪，分別判嚴男4年4月、葉男3年1月徒刑。

判決指出，2023年1月15日凌晨，小雅與友人前往苓雅區某音樂酒吧飲酒聊天，席間一行人起鬨轉往附近KTV續攤。小雅原本興致缺缺，但礙於朋友盛情難卻，只得勉強同行。

一行人進入包廂後，小雅獨自坐在角落滑手機，嚴姓男子趁機將她騙出包廂，帶往公共廁所，隨即對她伸出狼爪。小雅雖奮力反抗，但因嚴男人高體壯，只能在對方壓制下苦苦掙扎。

未料過程中廁所傳來敲門聲，小雅一度以為等到救兵，沒想到嚴男開門後竟把同行的葉姓男子放進來，兩人聯手對她猥褻觸摸，嚴男甚至以手指侵犯其下體，小雅趁廁所門未關緊之際奪門而出，驚魂未定回到包廂。

她強忍情緒等待友人唱完歌，隨即拉著對方離開並報警提告，不過嚴、葉兩人到案後全盤否認，甚至質疑小雅「為何不第一時間求救」，試圖動搖小雅的指控。

法官審酌相關證據與供述，認定2男犯行明確，且犯後毫無悔意、矢口狡辯，對被害人造成二度傷害，犯後態度不佳，最終依強制性交罪判嚴男4年4月徒刑，葉男則依二人以上共同強制猥褻罪判3年1月徒刑，全案可上訴。