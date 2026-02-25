　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹KTV續攤被拉進廁所侵犯　2惡狼「無悔意又狡辯」下場曝

▲少女,援交,性愛,性侵,內衣。（示意圖／pixabay）

▲高雄一正妹在KTV廁所遭兩色狼襲胸性騷。（示意圖／pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名外型亮眼的女子小雅（化名）原本只是和朋友到音樂酒吧放鬆，卻被硬拉去陪陌生人續攤，未料竟成惡夢開端。她在KTV內被嚴姓男子騙出包廂帶往公共廁所，對方上下其手之際，同行的葉姓男子又闖入助陣，兩人伸出狼爪，小雅驚恐逃離後報警提告，儘管2男矢口否認，高雄地院審理後仍依妨害性自主罪，分別判嚴男4年4月、葉男3年1月徒刑。

判決指出，2023年1月15日凌晨，小雅與友人前往苓雅區某音樂酒吧飲酒聊天，席間一行人起鬨轉往附近KTV續攤。小雅原本興致缺缺，但礙於朋友盛情難卻，只得勉強同行。

一行人進入包廂後，小雅獨自坐在角落滑手機，嚴姓男子趁機將她騙出包廂，帶往公共廁所，隨即對她伸出狼爪。小雅雖奮力反抗，但因嚴男人高體壯，只能在對方壓制下苦苦掙扎。

未料過程中廁所傳來敲門聲，小雅一度以為等到救兵，沒想到嚴男開門後竟把同行的葉姓男子放進來，兩人聯手對她猥褻觸摸，嚴男甚至以手指侵犯其下體，小雅趁廁所門未關緊之際奪門而出，驚魂未定回到包廂。

她強忍情緒等待友人唱完歌，隨即拉著對方離開並報警提告，不過嚴、葉兩人到案後全盤否認，甚至質疑小雅「為何不第一時間求救」，試圖動搖小雅的指控。

法官審酌相關證據與供述，認定2男犯行明確，且犯後毫無悔意、矢口狡辯，對被害人造成二度傷害，犯後態度不佳，最終依強制性交罪判嚴男4年4月徒刑，葉男則依二人以上共同強制猥褻罪判3年1月徒刑，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／永豐銀爆內神通外鬼　經理涉助詐貸4千萬遭搜索
快訊／「抽出2名輝達股東」！每人賺302萬　萊爾富幸運門市曝
快訊／吳中純女兒發聲「無法用言語形容的痛、想跟妳離開」
前主播吳中純猝逝　醫曝「淋巴癌6大徵兆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」逮3外籍女　看護都下海兼差

快訊／永豐銀爆內神通外鬼　經理涉助光電商詐貸4千萬遭搜索

經典賽將登場！調查局跨界力挺TEAM TAIWAN　應援中華隊短片曝光

新北毒酒駕激增　扣1295輛車「塞爆保管場」！爭取國有地擴建

快訊／花蓮婦墜5米深邊坡！頭部撕裂傷無呼吸心跳　送醫搶救中

捷運西門站民眾爆衝突！輪椅壓到腳吵起來　雙方互告傷害

濟公的高粱也照偷！男1天來3次被抓包　1次抱2罈賊樣全都錄

快訊／福和橋往台北方向車禍！駕駛自撞「意識不清」　送醫急救中

正妹KTV續攤被拉進廁所侵犯　2惡狼「無悔意又狡辯」下場曝

埔里森林火災才控制3天又復燃！延燒39.93公頃　高空灑水急灌救

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」逮3外籍女　看護都下海兼差

快訊／永豐銀爆內神通外鬼　經理涉助光電商詐貸4千萬遭搜索

經典賽將登場！調查局跨界力挺TEAM TAIWAN　應援中華隊短片曝光

新北毒酒駕激增　扣1295輛車「塞爆保管場」！爭取國有地擴建

快訊／花蓮婦墜5米深邊坡！頭部撕裂傷無呼吸心跳　送醫搶救中

捷運西門站民眾爆衝突！輪椅壓到腳吵起來　雙方互告傷害

濟公的高粱也照偷！男1天來3次被抓包　1次抱2罈賊樣全都錄

快訊／福和橋往台北方向車禍！駕駛自撞「意識不清」　送醫急救中

正妹KTV續攤被拉進廁所侵犯　2惡狼「無悔意又狡辯」下場曝

埔里森林火災才控制3天又復燃！延燒39.93公頃　高空灑水急灌救

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」逮3外籍女　看護都下海兼差

今年首次航海人員測驗　即日起開放下載測驗通知書

宋晟睿請纓回母隊先發　平野慎重安排：拜託不要受傷

交通部出手整頓天價拖吊費亂象　法令拚年底上路

陸短劇男演員疑「2度偷抓女演員胸部」　正片一刀未剪遭炎上

低階、低價 MCU/PMIC漲風起　資源排擠下的漲價行情

MSCI台股成分股的投資密碼　台股總市值突破百兆

台股釐清國際3大變數　美國新關稅違憲？美民負擔將降

高市早苗：密切關注川普新關稅　承諾穩定落實5500億美元投資

快訊／永豐銀爆內神通外鬼　經理涉助光電商詐貸4千萬遭搜索

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

社會熱門新聞

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

天價拖吊公司在台中！大門深鎖網站也關了

權志龍演唱會實名制　爆乳黃牛夫妻被打趴

即／隱匿46頭病死豬！父子檔起訴

單身女睡到一半下體劇痛　竟是被他侵犯

女員工12小時凍死冰庫　關鍵時間軸曝

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

冷氣砸死政大女案　冷氣行老闆二審獲緩刑

垃圾車後車斗彈起　阿姨倒垃圾被擊中倒地

男網紅在他家暴斃　知名經紀人蔣承縉要賠150萬

更多熱門

相關新聞

短裙女「大腿被蹭10秒」　低頭見癡漢露鳥套弄

短裙女「大腿被蹭10秒」　低頭見癡漢露鳥套弄

有性騷擾前科的北市高姓男子，前年（2024年）搭乘捷運板南線，趁1位女乘客專注滑手機之際，故意靠近用右手背磨蹭女方左大腿，甚至利用人多掩護、拉開褲襠露鳥套弄，女方低頭查看驚呆，高男趕緊穿好褲子落跑，到案被依性騷擾罪判刑5月，女方不甘受辱、提告求償，台北地院判高男須賠10萬元，可上訴。

卡拉OK迎財神慘濺血　2女店員當場被砍

卡拉OK迎財神慘濺血　2女店員當場被砍

影／不只甲你攬牢牢　蔣萬安李四川過年K歌合唱這首「定情曲」

影／不只甲你攬牢牢　蔣萬安李四川過年K歌合唱這首「定情曲」

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」

國道塞到尿急？大票推1物「不是紙尿布」

幼兒園狼師毛畯珅案　一審判賠1女童60萬

幼兒園狼師毛畯珅案　一審判賠1女童60萬

關鍵字：

正妹KTV續攤廁所襲胸指侵猥褻

讀者迴響

熱門新聞

育兒日減工時1小時　蔣萬安：市府補助八成薪資

「只買1檔ETF」1個月賺百萬！股市小白：超害怕

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

前主播吳中純罹癌驟逝　生前熱愛慢跑卻不敵病魔

彭佳慧回應了！

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將鞠躬道歉：會盡力和解

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

即／台中七期知名商辦女子墜26樓　當場死亡！

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

最不會社交三大星座！

陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

更多

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面