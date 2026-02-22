短裙女搭捷運「大腿被蹭10秒」　低頭見癡漢露鳥套弄

▲捷運女乘客感覺大腿有異樣碰觸，低頭赫見癡漢一手套弄裸露生殖器、一手正在摸她。（示意圖／達志影像）

記者黃哲民／台北報導

有性騷擾前科的北市高姓男子，前年（2024年）搭乘捷運板南線，趁1位女乘客專注滑手機之際，故意靠近用右手背磨蹭女方左大腿，甚至利用人多掩護、拉開褲襠露鳥套弄，女方低頭查看驚呆，高男趕緊穿好褲子落跑，到案被依性騷擾罪判刑5月，女方不甘受辱、提告求償，台北地院判高男須賠10萬元，可上訴。

現年40歲的高男於2024年5月，才因先前搭捷運隨機碰觸滑手機女乘客大腿，被依性騷擾罪判刑3月定讞、易科罰金執行完畢，同年11月30日下午2點多，他搭北捷遇到本案正妹穿著短裙、一雙玉腿晃得他魂不守舍，忘了自己本來要往西，跟著正妹走進板南線往東列車，就站在正妹旁伺機而動。

▲高姓癡漢前次犯案，也是搭捷運隨機挑選目標。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

正妹專注滑手機，渾然不覺身邊有色狼，高男利用周末下午眾多乘客掩護，右手背輕碰女方左大腿，磨蹭10幾秒，正妹突然感覺大腿遭異物戳碰、緊貼，低頭赫見高男一手套弄裸露的生殖器，另一手正在摸她。

2人四目相接，女方驚呆、不好意思叫嚷、高男也不敢再動，用側背包遮住下體穿好褲子，趁列車抵達忠孝敦化站，趕緊落跑。正妹報警求助，警方掌握高男搭反方向列車在龍山寺站出站，循線查獲在超商從事搬貨工作的高男，他到案認罪，央求和解爭取輕判。

女方拒絕調解、請求重判。法官審酌高男前案執行完畢才半年就再犯，加上他另有妨害風化、妨害性自主前科，素行不佳且對刑罰反應力明顯薄弱，依累犯規定加重判刑5月、得易科罰金，沒上訴已定讞。女方提告求償，北院判高男須賠精神慰撫10萬元，可上訴。