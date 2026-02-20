　
社會 社會焦點 保障人權

卡拉OK迎財神慘濺血！醉客持刀尋仇不成...2女店員當場被砍

▲吳男在新店一間KTV與隔壁客人發生口角返家拿美工刀，未料該名客人疑似已離開現場，吳男竟持刀攻擊女服務員，導致2人受傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲吳男在新店一間KTV與隔壁客人發生口角，返家拿刀欲找隔壁客人理論。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

大年初四迎財神，但新北市新店區中央路一間卡拉OK店今(20)日凌晨發生持刀傷人事件，54歲吳姓男子酒後與鄰桌客人爆發口角後，竟返家拿取美工刀再度折返尋仇，未料對方已離去，他轉而與47歲魏姓女服務員發生爭執，過程中揮刀傷人，連上前勸架的59歲林姓女員工也遭波及。魏女下巴受傷、林女手指遭劃傷，所幸送醫後均無生命危險。警方獲報到場將吳男壓制逮捕，訊後依殺人未遂及傷害罪嫌移送偵辦。

據了解，吳男凌晨1時許在店內消費時，與鄰桌客人因故起口角，情緒激動之下憤而離開現場，返回住處拿取美工刀後再度回到店內，疑似欲找對方理論。不料原先爭執對象已先行離去，吳男情緒仍未平復，轉而與店內魏姓女服務員發生爭執。

▲吳男在新店一間KTV與隔壁客人發生口角返家拿美工刀，未料該名客人疑似已離開現場，吳男竟持刀攻擊女服務員，導致2人受傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲未料該名客人疑似已離開現場，吳男一肚子氣無處發洩，竟持刀攻擊女服務員，導致2人受傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

衝突過程中，吳男突然揮舞手中美工刀，導致魏女下巴被劃傷，林姓女員工見狀上前勸阻，也被劃傷手指。店內其他人員趕緊報警並協助控制場面，警方到場後將受傷兩人送耕莘醫院治療，已無生命危險；吳男則自稱身體不舒服，由救護車載往慈濟醫院診治，隨後帶回製作筆錄，後續將犯嫌吳男依殺人未遂、傷害等罪嫌，移請台北地檢署偵辦。

02/18 全台詐欺最新數據

彩券行爆滿人！歌手酸「貪財可悲」　釣出台彩主持人反擊
「賴清德春聯」遭破壞！　犯案畫面曝
新港奉天宮國運籤出爐！　董事長直呼：難得
川普宣布「公開外星人、UFO檔案」！
美中戰機「緊急對峙」！F-16接近航空識別區　中國戰機升空
大年初三還沒回家！　母衝租屋驚見26歲兒已屍僵

卡拉OK迎財神慘濺血！醉客持刀尋仇不成...2女店員當場被砍

卡拉OK迎財神慘濺血！醉客持刀尋仇不成...2女店員當場被砍

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

一句「太孤單」刺痛人心　8旬獨居嬤深夜街頭枯坐

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

小玉換臉A片「不可輕縱」　確定要關6年4月

花蓮鯉魚潭9歲童亡！　目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

屏東油漆工縱火搶超商　檢方聲押獲准

北車星巴克2女吵噴辣椒水　顧客遭波及

特寵禁養3／特寵禁養拉鋸　網怒：拿乖乖牌開刀

卡拉OK迎財神慘濺血　2女店員當場被砍

影／不只甲你攬牢牢　蔣萬安李四川過年K歌合唱這首「定情曲」

影／不只甲你攬牢牢　蔣萬安李四川過年K歌合唱這首「定情曲」

新春團圓時刻，不少家庭會齊聚一堂唱歌娛樂，全台KTV訂位大爆滿。台北市長蔣萬安與即將於2月底請辭的副市長李四川特別獻聲，高歌台語歌后江蕙的「甲你攬牢牢」、周杰倫的「告白氣球」和動力火車的「忠孝東路走九遍」，兩人還深情對唱2024年於議會時合唱的王菲成名歌「我願意」，祝福所有市民都能馬到平安、馬到幸福、馬上發財。

年輕夫妻小年夜爆衝突　老婆傷心痛哭提早回娘家

年輕夫妻小年夜爆衝突　老婆傷心痛哭提早回娘家

男開瓦斯嗆：同歸於盡　警壓制送醫

男開瓦斯嗆：同歸於盡　警壓制送醫

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

490名警力大掃蕩！鎖定酒店、KTV、電玩店109處特種行業展鐵腕

490名警力大掃蕩！鎖定酒店、KTV、電玩店109處特種行業展鐵腕

新店KTV口角持刀

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

對另一半斤斤計較星座Top 3

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

《超級夜總會》音樂總監過世！　澎恰恰沉痛發聲

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

一句「太孤單」刺痛人心　8旬獨居嬤深夜街頭枯坐

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

