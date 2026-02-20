卡拉OK迎財神慘濺血！醉客持刀尋仇不成...2女店員當場被砍

▲吳男在新店一間KTV與隔壁客人發生口角，返家拿刀欲找隔壁客人理論。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

大年初四迎財神，但新北市新店區中央路一間卡拉OK店今(20)日凌晨發生持刀傷人事件，54歲吳姓男子酒後與鄰桌客人爆發口角後，竟返家拿取美工刀再度折返尋仇，未料對方已離去，他轉而與47歲魏姓女服務員發生爭執，過程中揮刀傷人，連上前勸架的59歲林姓女員工也遭波及。魏女下巴受傷、林女手指遭劃傷，所幸送醫後均無生命危險。警方獲報到場將吳男壓制逮捕，訊後依殺人未遂及傷害罪嫌移送偵辦。

據了解，吳男凌晨1時許在店內消費時，與鄰桌客人因故起口角，情緒激動之下憤而離開現場，返回住處拿取美工刀後再度回到店內，疑似欲找對方理論。不料原先爭執對象已先行離去，吳男情緒仍未平復，轉而與店內魏姓女服務員發生爭執。

▲未料該名客人疑似已離開現場，吳男一肚子氣無處發洩，竟持刀攻擊女服務員，導致2人受傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

衝突過程中，吳男突然揮舞手中美工刀，導致魏女下巴被劃傷，林姓女員工見狀上前勸阻，也被劃傷手指。店內其他人員趕緊報警並協助控制場面，警方到場後將受傷兩人送耕莘醫院治療，已無生命危險；吳男則自稱身體不舒服，由救護車載往慈濟醫院診治，隨後帶回製作筆錄，後續將犯嫌吳男依殺人未遂、傷害等罪嫌，移請台北地檢署偵辦。