政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／不只甲你攬牢牢！　蔣萬安李四川過年Ｋ歌「定情曲」我願意

記者鄭佩玟／台北報導

新春團圓時刻，不少家庭會齊聚一堂唱歌娛樂，全台KTV訂位大爆滿。台北市長蔣萬安與即將於2月底請辭的副市長李四川特別獻聲，高歌台語歌后江蕙的「甲你攬牢牢」、周杰倫的「告白氣球」和動力火車的「忠孝東路走九遍」，兩人還深情對唱2024年於議會時合唱的王菲成名歌「我願意」，祝福所有市民都能馬到平安、馬到幸福、馬上發財。

▲蔣萬安、李四川過年高歌送祝福。（圖／北市府提供）

▲蔣萬安、李四川過年高歌送祝福。（圖／北市府提供）

蔣萬安近年來接受市政議題訪問時，如遇到輕鬆議題經常用歌唱方式回應，形成個人特色。新年假期，蔣萬安和李四川特別撥空共同「K歌」，挑戰「音樂賓果」及「聽詞猜歌」遊戲，向市民祝賀新年。李幽默吐槽說，蔣是個非常愛唱歌的人，常常會突然高歌一曲；蔣則靦腆回應，音樂才能真正代表他的心，只能意會不能言傳。

第一階段遊戲「新春K歌賓果」，規則是唱出副歌就拿下一分，將九宮格內連出兩條線就算挑戰成功。蔣萬安先選了「大巨蛋首唱」題，選到曾於2024年國慶時登上大巨蛋舞台的台語歌后江蕙熱門曲「甲你攬牢牢」，李四川則選了台語歌「海波浪」，以台語老歌作為暖身。

為了成功連出第一條線，蔣萬安選擇「議會放閃」題目，選到他與李四川在2024年4月時，兩人於市議會中合唱的王菲成名曲「我願意」，再次的深情合唱畫面，也讓場外人員發出溫馨笑聲。緊接著，兩人又合唱了葉憲修的「愛拼才會贏」、高向鵬與傅振輝的「你是我的兄弟」，以及周杰倫的「告白氣球」等曲，成功通關第一階段遊戲。

第二個遊戲是「聽詞猜歌」，擷取部分歌詞唸出來後，由蔣萬安和李四川猜歌名。第一首題目為「耳聽見的每首歌曲，都有我的悲，眼看見的每個明天，都有你的美」，李四川秒猜是動力火車的熱門曲目「忠孝東路走九遍」，率先拿下一分。第二題「風大雨大太陽大，誰卡大聲誰就贏」，蔣萬安自信滿滿的作答是林強的「向前行」，結果答案是任賢齊的「再出發」。

第三題題目為「你的天真我想珍惜，看到你受委屈我會傷心」，讓蔣萬安和李四川一時間答不出來，只能請求場外救援，當場外工作人員合唱歌詞提示「只怕我自己會愛上你」後，李四川馬上猜歌名為「情不得已」，在蔣萬安救場下才補猜正確歌名為庾澄慶的「情非得已」。

高歌10曲之後，蔣萬安開玩笑地表示還唱不過癮，希望下次還能繼續與李四川合唱，李四川也表示蔣萬安唱「甲你攬牢牢」時很有感情。影片最後，蔣和李一起向市民朋友拜年，祝福大家馬到成功、馬到平安、馬到幸福、龍馬精神、一馬當先跟馬上發財，希望市民都能開開心心過好年。
 

