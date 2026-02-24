　
社會 社會焦點 保障人權

嘲笑詐欺被害女「太笨」還涉私查個資　「警界彭于晏」再遭送辦

▲台南「警界彭于晏」二分局黃姓警員，因取締情侶酒駕案被檢方依圖利及違反個資法提起公訴遭停職，近日又被檢舉違法查詢被害人個資，並嘲笑被害女子被詐騙是「太笨」，二分局已依法送辦。（民眾提供）

▲台南二分局黃姓警員，因取締情侶酒駕案被檢方依圖利及違反個資法提起公訴遭停職，近日又被檢舉違法查詢被害人個資，並嘲笑被害女子被詐騙是「太笨」。（圖／民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南「警界彭于晏」二分局黃姓警員，因取締一對情侶涉酒駕案時，被控只對男子開單告發、對女子則縱放，且事後還在女子旅館房間內「聊天」5小時，被檢方依圖利及違反個資法提起公訴遭停職，近日又被檢舉違法查詢被害人個資，並嘲笑被害女子被詐騙是「太笨」，二分局證實確有此事，並已依法送辦。

黃姓員警因長相帥氣，被稱為「警界彭于晏」，卻爆出查獲情侶酒駕竟疑因對後座女子有好感，指示同事僅對男子開罰、女子縱放，黃員在下班後在旅館巧遇該名女子，又進了女子房閒聊5小時，甚至被檢警查出，將查案個資傳給親友供觀看，黃員遭台南地檢署檢察官起訴而被停職。

近日黃員又遭民眾向市警二分局檢舉，查處受害女子遭詐騙案時，非公查詢個資外，並電話嘲笑被害人被詐騙是「太笨」，引起被害人不滿而投訴檢舉。

台南市警二分局副分局長江彥勳指出，二分局接獲民眾檢舉稱黃員先前有非因公查詢等違法違紀情事，二分局獲報後立即介入查處，目前案件現已移請台南地檢署依法偵辦中。

黃員任職台南二分局，警專37期畢業，2025年6月22日凌晨執行臨檢勤務時，查獲一對情侶酒駕，騎士廖姓男子酒精濃度達0.49毫克，後座石姓女子依法應被開罰6千元至1萬5千元，但黃員疑因對石女有好感，於是在派出所指示不知情的同事僅對廖男開罰，依違反公共危險罪嫌送辦，石女則被縱放離開派出所。

同日清晨5時許，黃員下班後恰巧在中西區一處旅館外遇到投宿該處的石女，2人便一起進房閒聊至上午10時許，黃員才先行離開，直到台南警察局接獲檢舉後全案才曝光。

檢警還查出黃男拍攝廖男的身分證與酒測紀錄，傳給家人跟友人看，2025年8月又翻拍另一件詐欺案的偵查報告給友人當作談資，因此依違反貪污治罪條例圖利罪、個資法及公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌提起公訴而被警方依法停職。

黃員自2020年12月19日起至2025年7月1日止任職於中正派出所，取締酒駕績效卓著，曾於2022年偵破345件刑案，任職以來嘉獎破千，獲封「二分局戰神」；黃員考上警察大學二技班受訓回來，原本等缺派任巡官，警界前途一片光明，如今因案被起訴停職，再被檢舉違法查詢個資被警方再送辦，面對未來台南地院的司法審判，可謂是雪上加霜。

02/22 全台詐欺最新數據

【交給我保管】黃金鼠愛上「扭蛋」拿一顆藏一顆！網笑：是抓寶訓練家

