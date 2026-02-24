夫妻吵架變凶殺案！台南男毆妻刺傷小舅子後自殘　2重傷者脫險

▲新營區嘉芳里鐵皮屋民宅晚間發生家庭糾紛演變成凶殺案，3人送醫救治後已無生命危險。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營區嘉芳里23日晚間7時40分許驚傳家庭凶殺案！58歲陳姓男子與顏姓妻子口角後，涉嫌持鐵條及水果刀攻擊顏婦，顏女左手掌遭刺傷而打電話向兩名弟弟求援，不料雙方衝突擴大，陳男竟持刀刺向其中1名小舅子，而後持刀自戕頸部，3人經送醫救治已無生命危險。

據了解，案發地點位於嘉芳里一處鐵皮屋民宅，顏婦下班返家後不久即與陳姓丈夫發生爭吵，陳男先以鐵條毆打妻子，並持水果刀刺傷其左手掌。顏婦負傷撥打電話向兩名弟弟求救。

兩名弟弟趕抵現場後，再與陳男發生口角衝突，陳男爭執間持水果刀及尖刀朝顏姓小舅子猛刺，造成對方身中多刀、血流滿地。另一名未受傷的小舅子見狀，立即向住在附近的姑姑求援並報警。

新營警分局太宮派出所與消防分隊獲報到場處理，陳男未逃離現場，在屋內持尖刀刺向自己咽喉部位刺自戕，消防救護人員隨即為3名傷者進行檢傷與急救。

據了解，年約50歲顏姓男子（陳男小舅子）的臉部及右手遭刀刺傷，送至至柳營奇美醫院救治；年約58歲顏女（陳男妻子）頭部血腫、右腳受鈍器傷，手指撕裂傷，送至新營醫院救治；犯嫌58歲陳男咽部位有刀刺傷，對痛有反應，送至柳營奇美醫院救治。其中陳男與顏男傷勢嚴重，顏婦意識清楚，惟經醫院醫療團隊全力救治後，陳、顏2人已無生命危險。

目前陳嫌人仍在醫院戒護住院治療，新營分局警方已完成相關採證序，將待陳嫌傷勢穩定之後，再進一步調查釐清案情與相關刑責與責任歸屬，目前將朝殺人未遂、傷害罪嫌等方向偵辦。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

防止老人受虐，請撥打110、113。

●《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995