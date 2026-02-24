彰化娃娃機遭洗劫！竊賊新竹偷車一路南下　拿「公版鑰匙」開箱

▲彰化娃娃機店遭到洗劫。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

春節連假期間夾娃娃機店生意強強滾，卻也引來不肖之徒覬覦！彰化市一家夾娃娃機店昨(23)日清晨驚傳遭竊，一名頭戴安全帽的女子在店內東張西望後，竟拿出自備鑰匙打開零錢箱。業者初估損失萬元，警方火速主動追查，在員林市將這名從新竹一路南下的黃姓竊賊逮捕到案，全案訊後依竊盜罪函送法辦。

遭竊的業者表示，這名竊賊是在清晨5點多潛入店內，先是四處觀察，接著便開始動手拆機台。離譜的是，過程中他還一度假裝玩家投錢夾娃娃，趁機觀察四周，然後繼續下手行竊。

業者友人發現好幾台機台的錢箱門遭破壞，趕緊通知他，調閱監視器才發現遭遇小偷。業者無奈地說，今年過年生意特別好，來客數是平常的三倍以上，因為這幾天較忙沒天天去收錢，沒想到就被偷走上萬元。

警方獲報後根據監視器畫面以車追人，發現竊賊騎乘的機車是從新竹偷來的，一路往南逃逸，警方掌握車牌後，立即通報線上警力攔截圍捕，最後在員林市將這名33歲的黃姓女子查緝到案。

▲員林警方獲報逮到竊嫌。（圖／警方提供）

黃女供稱，自己曾是娃娃機台主，熟悉機台構造，因為過年期間工作不順、身上沒錢，才會先在新竹偷了一輛鑰匙未拔的機車代步，一路南下。來到彰化後，他利用以前當台主時取得的「公版鑰匙」，輕易打開了四個機台的零錢箱拿走現金，但離開時沒有把錢箱門關好，才會讓業者以為機台是被暴力撬開。警詢後，已將黃嫌依涉竊盜罪嫌移送法辦。

▲彰化警分局調閱監視器掌握車牌。（圖／警方提供）