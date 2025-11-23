花園活春宮！男女「先啪後搶」超惡劣　餐廳怒PO監視照

▲餐廳在TikTok公布鴛鴦大盜的模樣。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國亞利桑那州發生離譜案件，一對男女凌晨闖入餐廳行竊，但在著手犯案之前，竟還在戶外用餐區的玫瑰園「露天做愛」，兩人面容都被監視器拍下。

《紐約郵報》等外媒報導，10月25日凌晨3時50分，這對鴛鴦大盜闖入斯科茨代爾老城區（Old Town Scottsdale）餐廳Mon Cheri，偷走450美元（約新台幣1.4萬元）現金、一支iPhone 5、一瓶百加得（Bacardi）蘭姆酒。令人傻眼的是，2人破門而入之前，竟然還在戶外用餐區的玫瑰園發生性關係。

餐廳將監視器畫面發布至社群媒體，請網友協助指認這對大膽情侶。老闆卡利斯坎（Lexi Caliskan）受訪時無奈表示，「他們被當下氛圍感染了，到處都是玫瑰花，也許很浪漫，但就像現代版的邦妮和克萊德（Bonnie and Clyde）」，也就是美國1930年代惡名昭彰的亡命鴛鴦劫匪。

根據熱心民眾提供線索，警方11月3日逮捕30歲女子蘇坎尼克（Corrisa Sucanick），隔日又在鳳凰城一間旅館逮捕39歲男子莫羅（Brian Morrow）。2人面臨第3級入室竊盜罪、持有竊盜工具罪等指控，目前羈押在馬里科帕郡（Maricopa County）監獄。

值得注意的是，警方已經證實，兩嫌不會因為「激情行為」面臨指控，「因為這不符合刑事起訴標準」。