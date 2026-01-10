太魯閣牌樓又被撞！拖板車猛撞施工平台垮了　太管處將求償

▲太管處赴現場勘查，發現牌樓施工架遭撞擊後呈八字型，牌樓是否受損尚待詳細檢視。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣的「東西橫貫公路」牌樓，先前被撞擊後正在進行修復，今（10日）中午1輛台電承包商的施工板車，載著怪手行經該處時，未注意高度限制及警告牌示，竟直接撞擊正現場搭建的維修工程施工台，造成整個施工台幾乎垮掉，所幸並沒有損害牌樓主體，太管處立即到場檢視牌樓受損狀況，也將向肇事單位追究相關賠償責任。

事件發生後，太管處立即派員赴現場進行勘查與初步評估，發現施工構台遭撞擊後，呈現向內拉扯變形（呈八字型），損壞情況嚴重，需拆除重整，所幸牌樓主體結構，根據初步目視判斷，牌樓之樑柱、屋瓦等主體部分暫無發現新增損傷。

▲肇事車輛配合警察到場調查並製作筆錄製，詳細肇事原因及違規事宜由警方進一步釐清。

太管處表示，為確保牌樓結構安全，明日再進行更詳細的確認及評估；待警方蒐證結束後，會儘速移除受損施工架並重建，以利後續修復工程推進。針對本次意外造成的損壞與工期延宕，將於評估報告出爐後，依法向肇事單位追究相關賠償責任。

肇事現場太管處已立即採取圍籬阻隔及安全管制措施，嚴防二次損傷並全力維護遊客安全。

由於「東西橫貫公路牌樓」為重要文化資產，太管處再次強烈呼籲，大型車輛行經該路段務必遵守高度及限速限制；後續將評估強化現場告示及導引系統，以確保文化資產與用路人的共同安全。