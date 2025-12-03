中和色情養生館變小吃部　嚴選男客「半套→全套」遭斷水斷電

▲警方在小吃部逮獲4名泰國籍女子提供色情服務，並依妨害風化罪移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區安和路上一處店面，前身為養生館，曾多次遭到轄區警方查獲從事色情半套服務，業者卻將招牌拆下，改名作「小吃部」企圖掩人耳目，卻仍私下從事色情按摩服務，再度遭轄區警方查獲。昨天（2日）新北市政府城鄉局會同新北市警察局中和分局，由公安小組啟動跨局處聯合查處，執行斷水斷電。

據了解，年約40歲的陳姓男子與越南籍妻子，去年期間在該址經營非法養生館，由妻子招攬越南籍女員工，提供男客「手工」色情服務，但屢次遭到轄區警方查獲，陳男卻不知悔改，將招牌撤下並拆除1樓櫃台及包廂，製造停止營業假象，改名稱「小吃部」掩人耳目，實際在2樓裝潢豪華包廂，繼續提供男客色情服務。

▲陳男將2樓改裝豪華包廂，提供男客色情服務。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方多次接獲線報，經調查陳男在網路或社交平台招攬客人，因曾多次遭查，所以對客人身分嚴格審查，經由消費過「半套」服務後，就會列為熟客名單，再次前來消費就得提供全套服務。經警方蒐證，10月份持搜索票前往查緝，順利查獲4名持觀光簽證的泰國籍女子，並依妨害風化罪移送偵辦。

中和分局鑑於該場所1年內累計兩次重大違規，經報請公安會議決議，由公安小組成員包含警察局、城鄉局、消防局、經發局、工務局、台水及台電共同到場執行「斷水斷電」處置。未來將持續加強查察疑似色情養生館及不法營業場所，全力淨化社會環境，維護社區安寧與善良風俗。

▲新北市府聯合稽查，將該小吃店斷水斷電。（圖／記者陸運陞翻攝）